Kate Middleton, le foto più belle per Filippo. Carlo in lacrime

Il Principe Carlo piange in pubblico per il padre Filippo

Kate Middleton ha voluto omaggiare il Principe Filippo, di cui ci saranno i funerali sabato 17 aprile, condividendo sui profili social ufficiali due foto che lo celebrano come padre, nonno e bisnonno. Mentre Carlo e Camilla si commuovono fino alle lacrime leggendo i messaggi di cordoglio dedicati al Duca di Edimburgo (GUARDA TUTTI I DETTAGLI SUL FUNERALE DEL DUCA DI EDIMBURGO).

Kate Middleton ha mostra per la prima volta in pubblico, condividendola sulla sua pagina Instagram, una foto realizzata da lei nel 2018 che ritrae la Regina Elisabetta e suo marito Filippo a Balmoral con 7 dei loro bisnipoti. Oggi Sua Maestà ne ha 10, due dei quali, il figlio di Eugenia di York e il terzogenito di Zara Tindall nati nel 2021, e una terza in arrivo, la secondogenita di Harry e Meghan Markle, motivo per cui non ci sarà al funerale. Nella immagine manca anche Archie, primo figlio dei Sussex, che allora non era ancora nato.

Elisabetta e Filippo, nella foto di Kate, sono seduti sul divano, circondati dai bambini. La Regina tiene in braccio Louis, il terzo figlio di Lady Middleton e William che allora era neonato, Charlotte, la seconda figlia dei Duchi di Cambridge, siede in mezzo ai bisnonni, tiene la manina del fratellino e saluta, mentre George, terzo in linea di successione al trono, è in piedi accanto alla Sovrana. I suoi pantaloncini in principe di Galles richiamano la gonna della bisnonna, segno del legame che li unisce in modo diretto alla Corona.

Seduta accanto a Filippo c’è Isla Phillips, figlia di Peter, primogenito della Principessa Anna, e tiene in braccio la piccola Lena Tindall, vicino a lei c’è Mia, entrambe figlie di Zara, secondogenita di Anna. E dietro, appoggiata al divano posa Savannah Phillips.

Secondo gli esperti di linguaggio del corpo, la foto esprime serenità e i bambini si trovano a loro agio probabilmente perché dietro alla macchina fotografica non c’è un estraneo, ma Kate Middleton, mamma e zia dei piccoli.

I Cambridge hanno voluto condividere anche un momento più intimo della loro famiglia con Elisabetta e Filippo. Si tratta di un’altra foto di famiglia, realizzata sempre a Balmoral, nel 2015 quando Charlotte era appena nata. Questa volta Kate è davanti all’obiettivo, tiene in braccio la figlia e posa con la Regina, il Duca di Edimburgo e William che tiene per mano George.

Continuano dunque gli omaggi della Famiglia Reale al Principe Filippo, dopo il messaggio di William, Harry ed Eugenia. La scomparsa del marito di Elisabetta segna la fine di un’epoca per la Monarchia e Carlo, di solito sempre molto formale, non è riuscito a trattenere le lacrime in pubblico nel vedere le migliaia di fiori, cartoline e oggetti lasciati dai sudditi in ricordo del padre. In particolare si è commosso nel vedere il modellino di una Land Rover, l’auto preferita dal Duca di Edimburgo.

Un portavoce di Clarence House ha dichiarato: “Oggi, il Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia hanno visitato i Marlborough House Gardens per vedere una selezione di fiori lasciati dal pubblico in memoria del Duca di Edimburgo. I fiori e i messaggi di cordoglio sono stati spostati dall’esterno di Buckingham Palace e dai parchi reali ai giardini privati ​​di Marlborough House, per non incoraggiare gli assembramenti”.