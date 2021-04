Principessa Eugenia, il dolce messaggio in ricordo del nonno Filippo

editato in: da

È apparso sui social anche il messaggio ufficiale della Principessa Eugenia in ricordo del nonno, il Principe Filippo, scomparso il 9 aprile 2021, ad un passo dal traguardo dei 100 anni che avrebbe compiuto il prossimo 10 giugno.

Le parole della nipote Eugenia condivise su Instagram insieme a due tenere fotografie, lo ricordano affettuosamente:

Carissimo nonno, manchi a tutti noi. Ti saresti commosso per tutti i tributi arrivati negli ultimi giorni. Le persone ricordano di essersi sedute accanto a te a una cena, o di averti stretto la mano una volta, si ricordano che li salutavi e di quanto fosse importante per loro il DofE Award.

Il DofE Awards citato dalla Principessa, è un premio prestigioso istituito nel 1956 proprio dal Principe Filippo, pensato per i giovani e per promuovere l’integrazione dei ragazzi nella vita sociale del Paese. Il Duca infatti era molto coinvolto in cause umanitarie.

Il messaggio di Eugenia continua:

Ricordo di aver imparato a cucinare, a dipingere, cosa leggere. Ricordo di aver riso alle tue battute e aver chiesto di sapere della tua incredibile vita al servizio della Marina. […] Ricordo le tue mani, la tua risata e la tua birra preferita. Ti ricorderò nei tuoi figli, nei tuoi nipoti e pronipoti. Grazie per la tua dedizione e l’amore soprattutto per la nonna, ci prenderemo cura di lei.

Eugenia di York (diventata da poco mamma del piccolo August), è la sesta nipote della Regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo, figlia di Andrea e di Sarah Ferguson. Il suo messaggio si unisce al coro di cordoglio nei confronti del nonno scomparso. Fa sorridere il ricordo divertito e affettuoso del Duca di Edimburgo, che tutto sommato agli occhi dei nipoti appariva come un nonno qualsiasi. Certamente la sua stravaganza non è passata inosservata, le sue battute e gaffes sono ancora nella memoria di tutti.

Quasi certamente presenzierà anche Eugenia alla cerimonia ristretta dei funerali del Principe Consorte, che si terranno sabato prossimo. Non saranno funerali di Stato e saranno presenti solo circa una trentina di membri stretti della Famiglia Reale, ma sarà comunque un evento che verrà seguito in tutto il mondo indistintamente, attraverso dirette televisive in Inghilterra e streaming online.