Il Duca di Edimburgo compie 60 anni

Fonte: Getty Images Il Principe Edoardo, Duca di Edimburgo

Il Principe Edoardo taglia un traguardo importante: il 10 marzo compirà 60 anni. Ultimogenito di Sua Maestà la Regina Elisabetta II e del Principe Filippo, il suo percorso di vita è stato segnato da una combinazione di doveri reali, impegno filantropico e un personale desiderio di trovare il proprio ruolo all’interno della monarchia britannica. Dall’amore tra la Regina e il Principe Filippo sono nati quattro figli: l’attuale Re Carlo, la Principessa Anna, il Principe Andrea e il Principe Edoardo.

Il figlio più giovane della Regina Elisabetta

Al momento della nascita, il Principe Edoardo era terzo in linea di successione al trono, dopo i due fratelli, il Principe Carlo e il Principe Andrea, ma prima della sorella maggiore, la Principessa Anna. Infatti, prima del 2013, le femmine venivano superate nella linea di successione dagli eredi maschi, e quindi dai discendenti di quest’ultimi. Grazie a questo cambiamento voluto da Elisabetta, Charlotte, secondogenita del principe William, è terza nella linea di successione e viene prima del fratello minore Louis. Dopo la nascita di nipoti e pronipoti, oggi Edoardo è 14° nell’ordine di successione.

Da Conte di Wessex a Duca di Edimburgo

Poco dopo la celebrazione del matrimonio, i principi reali ricevono spesso un ducato dal monarca; tuttavia, il giorno delle nozze Edoardo ha ricevuto il titolo di conte del Wessex. Il 10 marzo 2023, Edoardo, finalmente, ha ricevuto un grande regalo di compleanno: Re Carlo ha conferito al fratello il titolo di Duca di Edimburgo.

Fonte: Getty Images

“Sua Maestà il Re è stato lieto di conferire il Ducato di Edimburgo al Principe Edoardo, Conte di Wessex e Forfar, in occasione del 59° compleanno di Sua Altezza Reale. Il titolo sarà detenuto dal Principe Edward per tutta la vita di Sua Altezza Reale. Il Ducato è stato creato l’ultima volta per il Principe Filippo nel 1947, in occasione del suo matrimonio con la Principessa Elisabetta, che deteneva il titolo di Duchessa di Edimburgo prima di salire al trono nel 1952. I nuovi Duca e Duchessa di Edimburgo sono orgogliosi di continuare l’eredità del Principe Filippo di promuovere opportunità per i giovani di ogni estrazione sociale affinché raggiungano il loro pieno potenziale”.

A seguito del nuovo titolo di Edoardo, suo figlio James è diventato Conte di Wessex. Un bellissimo e significativo riconoscimento da parte di Carlo III, che agli amici ha confidato che il fratello minore è “l’unico maschio di famiglia a non averlo deluso”.

Dal teatro alle produzioni televisive

Dopo aver conseguito gli A-Level in Storia, Letteratura inglese e Studi economici e politici nel 1982, il Principe decise di prendersi un anno sabbatico. Durante il suo soggiorno all’estero, ha lavorato come insegnante di inglese e storia presso la Collegiate School di Wanganui, in Nuova Zelanda.

Al ritorno dall’insegnamento, Edoardo ha iniziato il corso di Storia al Jesus College dell’Università di Cambridge. Durante il periodo universitario ha partecipato a numerose produzioni teatrali, una delle sue grandi passioni. Nel 1986, il Principe Edoardo si è laureato e ha deciso di intraprendere una carriera nelle produzioni teatrali. Dopo aver lavorato in due produzioni, tra cui la Really Useful Theatre Company di Sir Andrew Lloyd Webber, nel 1993 Edward ha formato la propria, la Ardent Productions. Uno delle produzioni più famose di Edoardo è il documentario sul restauro del castello di Windsor dopo l’incendio del 1993.

Fonte: Getty Images

Ardent Productions ha realizzato per ITV un documentario sul prozio di Edoardo, Edoardo VIII, che abdicò nel 1938. Il giornalista del Guardian, Andy Beckett, ha scritto che il Principe ha adottato alcune abitudini bizzarre durante la realizzazione del documentario, tra cui “chiamarsi Edward Windsor sui suoi biglietti da visita Ardent” e “firmando documenti e lettere con una copia della firma del Duca di Windsor”.

Dopo alcuni problemi dovuti al lavoro e la vita nella royal family, non sempre facilmente conciliabili, nel 2002, Edoardo ha lasciato il suo lavoro privato per diventare reale a tempo pieno – working royal – sostenendo la Regina nell’anno del suo Giubileo d’Oro. È stato il Principe stesso a giustificare questa scelta: “È abbastanza ovvio che in questo anno, il Giubileo d’Oro, mi viene richiesto più che mai di sostenere la Regina e di aiutare la mia famiglia assumendomi alcune delle crescenti responsabilità e del carico di lavoro per il futuro”.

Il lavoro del Duca di Edimburgo

Attualmente il Principe è coinvolto in oltre 79 organizzazioni, soprattutto enti di beneficenza che si dedicano ai giovani. Edoardo ha iniziato ad assumere molte delle responsabilità e degli impegni del padre, il Principe Filippo, che si è ritirato dalle funzioni pubbliche nel 2017. È particolarmente impegnato nel lavoro per il Duke of Edinburgh’s Award, il premio che Filippo fondò nel 1956 per aiutare i giovani a sviluppare le capacità di vita e di lavoro, e per il The Earl and Countess of Wessex Trust, anche questo dedicato ai giovani.

Il matrimonio con Sophie Rhys-Jones

Per quanto riguarda la vita privata Edoardo ha un primato: è l’unico tra i 4 fratelli a non aver divorziato. Ha sposato Sophie Rhys-Jones nel giugno del 1999 nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor e tra pochi mesi la coppia festeggerà il 25° anniversario di matrimonio. La coppia ha deciso di voler celebrare il matrimonio in forma “privata”, anche se migliaia di persone si misero in fila per le strade di Windsor per vedere gli sposi e 200 milioni di persone guardarono il royal wedding in tutto il mondo.

Fonte: Getty Images

In una recente intervista, il Principe ha rivelato che il giorno del suo matrimonio è stato il momento più memorabile della sua vita. “È un momento unico”, ha ricordato. “È stato molto divertente ed è finito troppo in fretta”. Nel novembre 2003, il Principe è diventato padre per la prima volta, quando lui e Sophie hanno messo al mondo la loro prima figlia, Lady Louise. Quattro anni dopo, hanno allargato la loro famiglia con la nascita di James, Visconte Severn, nel dicembre 2007.

Il figlio e la nuora preferiti di Elisabetta II

Da sempre si rincorrono voci sulle preferenze di Elisabetta per Andrea, il Duca di York e di Filippo per la figlia femmina, la Principessa Anna, ma negli ultimi anni di vita la Regina aveva un rapporto speciale con la coppia Edoardo e Sophie. A conferma del rapporto che si era creato, un assistente reale ha dichiarato al Daily Mail: “[Sophie] gode della fiducia della Regina in un modo che non potrei dire si applichi alla Duchessa di Cambridge o alla Duchessa di Cornovaglia. È come un’altra figlia per Sua Maestà, sono così vicine”.

Fonte: Getty Images

Allo stesso modo, un insider reale ha detto all’Express: “Edoardo si è trasformato in una figura tranquilla ed efficiente, che non cerca l’attenzione o le prime pagine dei giornali. Lui e Sophie sono apprezzati per il loro essere disponibili senza lamentarsi”.

La Megxit secondo Edoardo

Sebbene Edoardo sia uno dei reali più discreti, che raramente si presta a polemiche, è noto per non esporsi mai troppo. Nel 2021 ha, però, rilasciato un’intervista alla CNN in seguito alla partenza di suo nipote, il Duca di Sussex e della moglie, Meghan Markle. Edoardo ha descritto la situazione come “molto triste”. Aggiungendo: “Stranamente ci siamo già passati tutti. Tutti abbiamo avuto intrusioni e attenzioni eccessive nella nostra vita. E tutti abbiamo affrontato la cosa in modi leggermente diversi, auguriamo loro la migliore fortuna. È una decisione davvero difficile…”.

Fonte: Getty Images

In questo momento di grande difficoltà per la famiglia reale dovuto alla malattia del Re, all’assenza della Principessa di Galles e all’uscita di Harry e Meghan, Carlo III fa sempre più riferimento alla sorella Anna e al fratello Edoardo per gli impegni di rappresentanza della monarchia. Con il passare degli anni, Edoardo sta assumendo ruoli sempre più significativi all’interno della famiglia reale, la moglie Sophie è amatissima e molto seguita sia in patria sia all’estero e la coppia è di grande supporto per il regno.