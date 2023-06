Sophie di Edimburgo supera Kate Middleton: il ruolo speciale scelto da Re Carlo

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Sophie del Wessex al Garden Party: look a confronto

Sophie di Edimburgo è pronta a rubare la scena a Kate Middleton, o meglio lo sta già facendo. La moglie del Principe Edoardo, fratello minore di Re Carlo, ha avuto dal Sovrano un ruolo speciale, che non è stato destinato, invece, alla Principessa del Galles. Sophie, nuora prediletta della Regina Elisabetta, continua così la sua scalata nella Famiglia Reale inglese, con eleganza e il sorriso, senza sgomitare o esagerare, ma aspettando sempre che arrivi il suo momento.

Sophie di Edimburgo, il ruolo speciale per Re Carlo

Re Carlo ha scelto proprio lei: Sophie di Edimburgo è stata inviata, in gran segreto, in Iraq. Una zona delicata, dove solo il Sovrano stesso si è recato di persona. Carlo ha scelto una persona fidata e competente, per sensibilizzare sulle sfide che le donne e le ragazze irachene devono affrontare ogni giorno. Un viaggio fatto in gran segreto: si è trattato di una visita importante, ma ha attirato pochissima copertura mediatica, in parte perché il Governo e la Corona non hanno voluto pubblicizzarla fino dopo il suo ritorno, per motivi di sicurezza.

Non è la prima volta che a Sophie di Edimburgo viene affidato un incarico così delicato: anche quando è diventata la prima reale a visitare il Sud Sudan nel 2020 e la prima nella Repubblica Democratica del Congo l’anno scorso, i suoi viaggi hanno ricevuto altrettanto poca attenzione mediatica, per le stesse motivazioni. Re Carlo non affiderebbe a chiunque tale compito: Sophie ha le carte giuste per essere l’inviata reale in paesi così complicati.

La sua figura non richiama eccessivo clamore mediatico, i suoi modi sono diplomatici, gentili e di persona di grande cultura, e da anni la Duchessa si occupa di donne, bambini, e associazioni benefiche per i più deboli, anche nei paesi del Commonwealth. Sophie, infatti, ha ereditato molti di questi ruoli dalla Regina Elisabetta in persona, che la considerava la nuora preferita.

Il viaggio di Sophie di Edimburgo in Iraq

La visita di quattro giorni di Sophie di Edimburgo in Iraq, nel mese di maggio, ha incluso due giorni a Baghdad. Durante quei due giorni, la Duchessa ha continuato il suo lavoro di difesa delle donne sopravvissute alla violenza sessuale legata al conflitto. Nonostante il Ministero degli Esteri in genere sconsigli i viaggi nella maggior parte delle province irachene, Sophie ha potuto trascorrere del tempo in una scuola superiore del posto, dove ha parlato con studentesse, studenti e insegnanti dell’istruzione per le giovani donne nel paese.

Oltre a parlare alle donne dei loro desideri e speranze per il futuro, la moglie del Principe Edoardo ha anche visitato un centro di pianificazione familiare nel paese. Sophie ha potuto esaminare in che modo le donne vengono sostenute per la loro salute riproduttiva in Iraq.

Sophie supera Kate Middleton

Anche questa volta Sophie di Edimburgo sembra “scavalcare” Kate Middleton. La Duchessa era la preferita della Regina Elisabetta, e ora sembra esserlo anche di Re Carlo. Entrata nella Famiglia Reale nel 1999, criticata inizialmente per il suo voler “imitare” Lady Diana, è riuscita a conquistare anche i sudditi, restando in silenzio per molti anni, e imparando tutto ciò che le serviva per diventare un membro attivo della Corona.

E così è stato, Sophie ha via via sostituito la Sovrana in molti impegni pubblici, e Carlo si fida solo di lei per questi viaggi ufficiali in territori difficili. E Kate Middleton? Serve nel Regno Unito, di rappresentanza, per aumentare la popolarità dei royals inglesi, ma non sembra essere la prima scelta quando bisogna occuparsi di situazioni davvero importanti. La sfida, dunque, è aperta, Sophie contro Kate, che dopo Meghan Markle ha una nuova rivale.