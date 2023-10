Fonte: Getty Images Kate Middleton e Sophie del Wessex al Garden Party: look a confronto

Sophie di Edimburgo è una delle figure centrali della monarchia inglese, ancora di più dopo l’ascesa al trono di Re Carlo d’Inghilterra, che ha deciso di donarle un nuovo titolo molto importante. Infatti, la moglie di Edoardo, già Duchessa di Wessex è stata proclamata, di recente, Duchessa di Edimburgo. Il marito Edoardo, invece, è il nuovo Duca di Edimburgo, prendendo, così, il titolo appartenuto al compianto padre Filippo. Sophie è, quindi, sempre più impegnata nelle uscite ufficiali e coinvolta negli impegni della casa reale inglese. Proprio in occasione di una delle sue ultime apparizioni in pubblico, Sophie di Edimburgo ha scelto d’indossare un outfit davvero particolare. Infatti, la Duchessa ha indossato un completo completamente in pelle.

Sophie di Edimburgo stupisce tutti in pelle

Sophie di Edimburgo è una delle figure cruciali della monarchia di Re Carlo III. La duchessa è stata anche scelta dal sovrano per una delicata mansione in Iraq. Ma gli impegni quotidiani della moglie di Edoardo sono molteplici e la cognata di Carlo d’Inghilterra sa sempre conquistare i sudditi con la sua eleganza e bellezza senza tempo.

Di recente, però, un outfit scelto dalla Duchessa ha sorpreso tutti e diviso i sostenitori della casa reale inglese. Sophie di Edimburgo , infatti, è stata scelta per recarsi in visita alla Brooklands Innovation Academy nel Brooklands Drive in Surrey. La Duchessa ha scelto di indossare per la sua visita ufficiale un completo in pelle. Si tratta di un outfit non comune per i membri della casa reale inglese, che raramente scelgono d’indossare questo materiale, per non perdere la loro proverbiale eleganza. Ma Sophie di Edimburgo è apparsa estremamente chic anche con indosso l’outfit azzardato.

La Duchessa ha indossato una gonna longuette in pelle nera di Nina Ricca, che come riportato da Express, ha un costo di 1790 sterline. La linea del capo d’abbigliamento esaltava la bellezza della moglie di Edoardo d’Inghilterra, stringendola la vita e proseguendo con un taglio svasato. Sopra la gonna, la duchessa non ha scelto di spezzare ma, invece, ha deciso d’indossare anche una giacca di pelle nera. La particolarità del capo d’abbigliamento erano le spalline in stile militare, presenti sulla giacca di Prada, che fasciava la figura della Duchessa.

I commenti dei sudditi all’outfit di Sophie di Edimburgo

La Duchessa Sophie ha deciso di osare in una delle ultime sue visite ufficiali con un completo giacca e gonna in pelle nera. A corredare l’outfit anche gli stivali alti, scelti dalla moglie di Edoardo, anch’essi in pelle. Le scarpe indossate da Sophie erano, però, non in colorazione nera ma in una sfumatura cammello, di un costo più modesto, tra i 120 e le 300 sterline. Sotto la giacca di pelle, è tornato il solito stile romantico della Duchessa, grazie a una camicetta di seta bianca con stampe floreali di Gabriela Hearst. Il costo della blusa si aggira intorno alle 900 sterline. Al collo della Duchessa, invece, splendeva un gioiello da 6.770 sterline di Hermes.

L’outfit scelto da Sophie di Edimburgo è, certamente, azzardato per un membro della famiglia reale inglese e, infatti, la Duchessa ha ricevuto qualche critica dai suoi sudditi: “Stivali marroni con completo di pelle nera??? Strano” e ancora “I pezzi sono fantastici, ma non funzionano tutti insieme. Aveva bisogno di qualche modifica”.

Non mancano, però, gli ammiratori dello stile sempre elegante della Duchessa: “Bellissimo outfit Sophie” e “Molto elegante e bellissimo”.