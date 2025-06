IPA Sophie di Edimburgo

Sophie di Edimburgo è ormai, senza ombra di dubbio, una delle colonne portanti della Monarchia Inglese. La cognata di Re Carlo III, infatti, è protagonista ogni settimana di numerosi eventi importanti in nome della Corona e i suoi impegni sono aumentati in modo esponenziale dopo che Kate Middleton ha scoperto di essere affetta da un tumore e ha deciso di diminuire il suo impegno per la Famiglia Reale Inglese.

Dopo aver brillato al Royal Ascot 2025 con dei look che le donavano molto, Sophie di Edimburgo è stata presente il 30 giugno 2025 all’Hampton Court Garden Festival, dove ha indossato un abito a fiori che le donava molto ma è anche caduta in uno scivolone.

Sophie di Edimburgo, la passione per il gelato

Sophie di Edimburgo è, secondo le indiscrezioni, una delle più grandi alleate di Re Carlo III. I due cognati, infatti, avrebbero instaurato negli anni un rapporto stretto, fondato sulla fiducia e sul fatto che la moglie di Edoardo d’Inghilterra non sia stata mai coinvolta in degli scandali, come le altre nuore della compianta Regina Elisabetta II.

Sophie di Edimburgo, inoltre, ha un meraviglioso gusto in fatto di stile e, anche di recente, ha scelto un abito floreale con sfondo bianco e stampe nei toni del fucsia e del verde per apparire più luminosa che mai in una delle giornate del Royal Ascot 2025. D’altronde la Duchessa si mostra sempre perfetta e impeccabile in pubblico, ma in occasione dell’Hampton Court Garden Festival è incappata in uno scivolone.

Complice il caldo torrido dell’ultimo giorno di giugno, Sophie di Edimburgo si è lasciata affascinare da un gustoso cono gelato alla vaniglia, che ha gustato davanti ai suoi sudditi e agli obiettivi dei fotografi, sporcandosi le labbra con la crema.

Sophie di Edimburgo di nuovo in floreale

Sophie di Edimburgo ha presenziato all’edizione 2025 dell’Hampton Court Garden Festival, il più prestigioso evento floreale al mondo, che ha luogo, ogni anno, a Londra. Si tratta di un’esposizione di giardini e campi fioriti che, nell’edizione in corso, avrà luogo dall’1 al 6 luglio. Per omaggiare il tema dell’evento, la Duchessa ha indossato, ancora una volta, un abito floreale con base celeste e stampe fucsia, arancioni e viola.

Il vestito aveva le mezze maniche, era lungo fino alle sue caviglie e aveva un’apertura sulla scollatura. La creazione sartoriale era firmata da Me+Em e aveva una linea a trapezio. Sophie di Edimburgo aveva già indossato quest’abito in occasione di una visita al Barleylands Farm Park, il mese precedente.

La cognata del sovrano d’Inghilterra ha accompagnato il vestito con un paio di espadrillas bianche e una borsa sorprendente. Si trattava, infatti, di un modello di piccole dimensioni in paglia, adornato da dei fiori celesti in stoffa. La Duchessa ha lasciato i suoi capelli sciolti, indossando anche un paio d’occhiali da sole con lenti viola e taglio a forma rotonda. Sophie di Edimburgo non ha indossato collane, ma solo alcuni bracciali e un paio d’orecchini in oro, che avevano la forma di due piccoli cerchi intrecciati.