Sophie di Edimburgo ha dimostrato negli anni di avere tutte le capacità per sapersi ritagliare un posto di rilievo all’interno della Famiglia Reale Inglese. Moglie del minore dei figli della compianta Regina Elisabetta II, la Duchessa è certamente la nuora sulla quale la sovrana ha potuto contare di più e che non è stata mai coinvolta in nessuno scandalo.

Con l’ascesa al trono di Re Carlo III e la decisione di Harry d’Inghilterra di trasferirsi oltreoceano, la moglie del Principe Edoardo è diventata fondamentale per la Corona Britannica, ancora di più da quando anche Kate Middleton ha dovuto fare un passo indietro negli impegni pubblici per dedicarsi alla sua salute.

Sempre protagonista di tantissimi eventi ufficiali, Sophie di Edimburgo ha presenziato anche ai primi due giorni del Royal Ascot 2025, il 17 e il 18 maggio 2025. Per il secondo giorno dell’evento, la Duchessa ha scelto un look colorato che le donava molto.

Sophie di Edimburgo, il look floreale

Sophie di Edimburgo è una dei protagonisti del Royal Ascot 2025, un evento importante del calendario della Famiglia Reale Inglese che quest’anno ha luogo dal 17 al 21 giugno. Nei primi due giorni di manifestazione, la cognata di Re Carlo III ha scelto due outfit molto luminosi, incentrati sul colore bianco.

Ma nel secondo appuntamento della prestigiosa gara sportiva, Sophie di Edimburgo ha arricchito il tono candido dell’abito con delle stampe floreali coloratissime. La moglie di Edoardo d’Inghilterra, infatti, ha indossato un vestito dal taglio maxi bianco, valorizzato da fiori e foglie dal colore acceso. Si tratta di un look perfetto per l’estate e che donava all’esponente della Casa Reale un’allure elegante e raffinata.

IPA

La sorprendente creazione sartoriale è stata confezionata da Suzannah London in seta, un tessuto perfetto per i mesi più caldi dell’anno. Le decorazioni floreali dell’abito erano di colore glicine e di un incantevole tono acceso di fucsia. Le stampe erano accompagnate anche da foglie verdi e blu. L’abito della Duchessa, lungo fino ai piedi, presentava anche una gonna a pieghe e delle graziose maniche a palloncino, che rendevano ancora più romantico tutto l’insieme.

Sophie di Edimburgo, gli accessori

Sophie di Edimburgo ha scelto un look dal grande impatto per il secondo giorno del Royal Ascot 2025. La Duchessa è apparsa più bella che mai, anche grazie alla luce donatale da un grazioso abito bianco. La cognata di Re Carlo III ha saputo accompagnare il vestito con i giusti accessori.

Sophie di Edimburgo ha indossato un fascinator della stessa sfumatura di fucsia delle stampe del vestito e una pochette in pelle in tinta. La Duchessa ha indossato anche un paio di scarpe col tacco avorio, che presentavano un incrocio nella parte anteriore.

La cognata di Re Carlo III non ha accompagnato il suo look con delle collane, ma solo con tre bracciali, di cui uno caratterizzato da una catena di piccole perline rosse, mentre un altro era rigido. Sophie di Edimburgo ha indossato anche un paio d’orecchini di piccole dimensioni. Non è la prima volta che la Duchessa decide di splendere a un evento pubblico con un look caratterizzato da stampe floreali.