Re Carlo, il dolce abbraccio alla cognata Sophie. Per lui è una vera alleata

Re Carlo dimostra il suo affetto per la cognata Sophie di Edimburgo infrangendo il protocollo e abbracciandola in pubblico

Fonte: Getty Images Re Carlo e Sophie di Edimburgo

Il protocollo passa in secondo piano di fronte all’affetto più sincero. Così, ospiti del Royal Windsor Flower Show, Re Carlo e la cognata Sophie di Edimburgo, prima della doverosa referenza, si sono lasciati andare in uno spontaneo abbraccio, con tanto di bacio sulla guancia. L’ennesima dimostrazione di un’amicizia ormai decennale, che vede il Re fare grande affidamento sulla moglie del fratello minore, tanto nella sfera pubblica quanto in quella privata.

L’abbraccio a Sophie di Edimburgo

La famiglia reale d’Inghilterra è stata ospite d’onore al Royal Windsor Flower Show, l’evento dedicato “al giardinaggio, alla natura, al cibo e all’artigianato tradizionale”. Re Carlo, elegantissimo in un primaverile completo grigio chiaro, ha colto l’occasione per fare due chiacchiere e stringere la mano al pubblico presente alla grande esposizione all’aperto. Ma ha messo tutti da parte quando è arrivata la cara cognata Sophie.

La Duchessa di Edimburgo, moglie del Principe Edoardo, era raggiante in un lungo abito blu accesso, ravvivato da una coloratissima fantasia floreale. Il vestito è stato abbinato a un formale blazer in velluto blu e a un paio di zeppe in paglia color mattone, in vero stile da giardino. Il trucco, come sempre, era semplice e luminoso, mentre i lunghi capelli chiari erano legati in una morbida coda di cavallo.

Appena arrivata, Sophie è corsa a porgere i propri omaggi ufficiali al Re. Mentre stava svolgendo il consueto inchino, però, la Duchessa è stata fermata da Carlo, che l’ha stretta a sé in un affettuoso abbraccio, scambiandosi anche un veloce bacetto sulla guancia. È la dimostrazione della stima e dell’amore che intercorre tra i cognati. Sophie è da sempre molto legata ai Windsor e, da quando è costretto a lavorare un po’ di meno a causa della malattia, il Re affida a lei il compito di presenziare eventi istituzionali anche di grande importanza.

Il giorno prima, infatti, Sophie si trovava in visita ufficiale a Wadebridge, in Cornovaglia, stavolta in compagnia del nipote William. Zia e nipote si sono dimostrati complici e affiatati, completamente a proprio agio l’uno accanto all’altra, hanno riso e scherzato bonariamente tra loro e con i presenti.

Re Carlo appassionato di giardinaggio

Re Carlo è stato patrono della 118° edizione del più importante evento dedicato al giardinaggio del Regno Unito, e non a caso. Il monarca è infatti un appassionato giardiniere e si è visibilmente goduto la giornata all’aria aperta, ammirando (persino annusando) gli splendidi fiori esposti nella mostra. Il tema dell’esposizione di quest’anno è stato ispirato proprio da un libro di Carlo, Armonia: un nuovo modo di guardare al mondo, pubblicato nel 2010.

La King’s Foundation ha spiegato che la filosofia di armonia di Carlo punta a comprendere “l’equilibrio, l’ordine e le relazioni tra noi stessi e il mondo naturale” per “creare un futuro più sostenibile”. La filosofia dell’armonia professata dal Re, “vede tutto in natura come interconnesso, noi stessi compresi. Questo significa adottare un approccio olistico alle sfide che il nostro pianeta si trova ad affrontare e cercare di risolverle lavorando con la natura, piuttosto che contro di essa”.