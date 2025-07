Re Carlo, la sconvolgente somiglianza di sua cognata con Diana: da rabbrividire

Getty Images Diana, l’abito da sposa è un mito per la moda (e per gli scandali): cosa c’è da sapere

Re Carlo è molto affezionata a sua cognata Sophie di Edimburgo, moglie di suo fratello Edoardo. Tra l’altro lei era la nuora preferita di sua madre, la Regina Elisabetta II. Ma in pochi ricordano il fatto che la Duchessa in passato era identica a Diana.

Re Carlo, la cognata identica alla sua ex moglie Diana

Proprio il 29 luglio ricorreva l’anniversario di nozze tra Re Carlo e Diana. I due convolarono a nozze nel 1982. Il loro fu il primo vero royal wedding dei tempi recenti, ma come è noto non fu un’unione felice. I problemi iniziarono fin da subito, in luna di miele, quando Carlo passava più tempo al telefono con Camilla che con sua moglie. E poi da lì incomprensioni, tradimenti, cattiverie reciproche fino al divorzio ufficializzato nel 1996 e la morte prematura della Principessa in un incidente automobilistico a Parigi nel 1997.

Durante gli anni in cui furono sposati, i giornali scandalistici continuavano a bersagliare Carlo e Diana, raccontando nei minimi dettagli le scappatelle dell’allora Principe del Galles e le sofferenze della Principessa. Ma raccontavano anche della rivalità tra Lady D e Sarah Ferguson, moglie di Andrea. Mentre in realtà le due cognate erano molto amiche e solidali nell’affrontare la difficile vita di Corte.

Accanto a loro, più defilata, c’era però una terza cognata, anche se non ancora ufficialmente membro della Famiglia Reale. Di lei si è sempre parlato poco e solo per i suoi impegni pubblici. Si tratta di Sophie, moglie del Principe Edoardo. Discreta, elegante, mai un pettegolezzo su di lei, era diventata la preferita di Elisabetta. Forse, proprio grazie a queste sue doti, è riuscita a mantenere in piedi il suo matrimonio, differentemente dagli altri tre figli della defunta Regina, e a sopportare la vita a Palazzo.

Getty Images

All’epoca in cui Diana era ancora legata a Carlo, Sophie, oggi Duchessa di Edimburgo, aveva una caratteristica speciale, era identica alla Principessa triste.

Stessa pettinatura, stessi occhi azzurri, Sophie sembrava la sorella di Diana. E proprio per questo decise di non partecipare ai suoi funerali. Lo choc sarebbe stato troppo grande.

Re Carlo, perché Sophie di Edimburgo non era presente ai funerali di Diana

A rivelare questo retroscena è lo scrittore Sean Smith nel libro Saving the Royal Family, dove ha scritto che Sophie non andò al funerale della principessa Diana il 6 settembre 1997 a causa della sorprendente somiglianza. Si legge nel testo che Sophie pensò che sarebbe stato troppo sconvolgente per la folla se fosse andata alle esequie. “È ben consapevole di assomigliare alla principessa Diana da lontano e ha preso la sua decisione in modo premuroso e ponderato. La Famiglia Reale l’ha pienamente sostenuta”.

Diana e Sophie avevano tratti somatici simili, con occhi azzurri e capelli chiari; pare che la duchessa di Edimburgo una volta abbia commentato questa somiglianza.

“Non nego che ci assomigliamo. Ma non potrei mai competere con l’immagine di Diana. Io non sono Diana”.

Getty Images

Al momento della morte di Diana, la futura Duchessa di Edimburgo lavorava nelle pubbliche relazioni e frequentava Edoardo, il figlio più piccolo di Elisabetta II. I due si sono sposati il 19 giugno 1999.