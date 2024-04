Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Sostituito per la prima volta da Sophie

Nemmeno Camilla gli basta più. Carlo, in cura contro il cancro, è stato costretto a chiedere aiuto alla cognata Sophie di Edimburgo e a suo fratello Edoardo che lo hanno sostituito alla parata speciale in onore del 120esimo anniversario di un importante accordo diplomatico tra il Regno Unito e la Francia noto come, “entente cordiale”.

Carlo costretto a cedere lo scettro

In accordo con i suoi medici, Carlo sta evitando tutti gli impegni pubblici, specialmente se implicano il contatto con molta gente. Anche se il Sovrano scalpita per tornare al lavoro, deve fare i conti contro il cancro e pertanto deve innanzitutto seguire scrupolosamente le terapie. In più, il Re non vuole rinunciare al viaggio in Australia e Nuova Zelanda e sta risparmiando le forze per poter partire il prossimo autunno. Per questo motivo si è affidato ai suoi famigliari per portare avanti nel frattempo i doveri di Corte.

Se la maggior parte degli appuntamenti è stata trasferita nell’agenda di Camilla, la Regina non può fare tutto e in particolare non sempre la sua figura è adatta a presenziare ad ogni evento. Tra questi va annoverato il cambio della guardia speciale che ha coinvolto le truppe britanniche e quelle francesi per celebrare l’accordo entente cordiale.

Dunque, se Camilla non è idonea a passare in rassegna le truppe e se William è ancora in congedo per aiutare la moglie Kate Middleton, anche lei malata di cancro, nella gestione dei figli, Carlo si è rivolto a suo fratello minore Edoardo e alla moglie di questi, Sophie, la nuora preferita dalla Regina Elisabetta, per sostituirlo in questa cerimonia militare che celebra il 120esimo anno dell’accorto tra Francia e Gran Bretagna, che ha gettato le basi per la cooperazione militare e diplomatica tra i due paesi durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.

Fonte: Getty Images

Sophie ed Edoardo di Edimburgo sostituiscono Carlo

È la prima volta che Sophie ed Edoardo sostituiscono il Re in una cerimonia simile e soprattutto è la prima volta che il Sovrano non partecipa alle commemorazioni di questo importante accordo.

Il fratello minore di Carlo e Sophie si sono dimostrati all’altezza durante l’incontro con l’ambasciatore francese e mentre assistevano al cambio della guardia in cui erano schierati i due eserciti, francese e britannico. Il particolare la Duchessa di Edimburgo indossa un elegante abito bianco con gonna a ruota, cappotto beige, décolleté nude e borsa coordinata.

Nel frattempo, stando a fonti vicine a Palazzo, Carlo sta reagendo bene alle cure e potrebbe partecipare a un maggior numero di eventi nelle prossime settimane.