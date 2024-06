Fonte: IPA Sophie di Edimburgo

La casa reale inglese sta vivendo uno dei periodi più complicati della sua storia recente. Re Carlo III e Kate Middleton, Principessa del Galles, infatti, hanno svelato di stare entrambi combattendo contro il cancro e tutti e due hanno diminuito i loro impegni pubblici. Soprattutto la moglie di William d’Inghilterra ha cancellato ogni impegno dalla sua agenda e non è noto il momento in cui la Principessa riprenderà a farsi vedere in pubblico.

Altri membri della famiglia reale inglese hanno, di conseguenza, dovuto aumentare il proprio coinvolgimento negli impegni ufficiali della Corona e, tra di loro, una di quelle che più è impegnata negli eventi pubblici è Sophie di Edimburgo, moglie del più piccolo dei fratelli di Re Carlo, Edoardo di Edimburgo. La Duchessa, di recente, ha presenziato al Royal Windsor Flower Show e, per l’occasione, ha scelto un look sorprendente e perfettamente in tema con l’evento a cui ha preso parte.

Sophie di Edimburgo, il vestito ricoperto da fiorellini

Secondo diversi esperti della famiglia reale inglese, Sophie di Edimburgo era la nuora preferita della compianta Regina Elisabetta II. La Duchessa di Edimburgo, infatti, è l’unica delle mogli dei figli della sovrana a non essere incappata in scandali e aver sempre lavorato per la Corona inglese con dedizione e mantenendo un profilo basso. La Duchessa, però, si è sempre fatta notare in modo positivo per il suo look chic ed elegante, ma arricchito dal suo tocco personale.

Di recente, Sophie di Edimburgo ha presto parte al Royal Windsor Flower Show, abbinando il suo look all’evento in cui si trovava. Infatti, per un’esposizione di fiori, non si poteva scegliere un vestito migliore che uno completamente ricoperto da fiori, come quello indossato dalla Duchessa.

Fonte: IPA

L’abito di Sophie di Edimburgo, infatti, era verde e completamente ricoperto da piccoli fiorellini bianchi e giallo tenue. Un prato fiorito, insomma, che poteva scadere nell’esagerato ma, con lo charme della moglie di Edoardo, non ha perso punti in eleganza. Il vestito era lungo e con le maniche, fermate sul polso della Duchessa. Sophie di Edimburgo ha abbinato all’abito un cinturone grande di pelle marrone con un inserto metallico. Un modo sapiente per dare una scossa rock a un vestito dall’appeal romantico.

Sophie di Edimburgo, i gioielli minimal

Sophie di Edimburgo ha visitato il Royal Windsor Flower Show insieme a Mary Berry e Alan Titchmarsh. La moglie di Edoardo ha indossato per l’occasione un abito lungo floreale, abbinato a delle espadrillas grigie con fiocco sulla caviglia e zeppa. Anche la borsa della Duchessa era grigia con manico in pelle marrone. Sophie di Edimburgo ha scelto, per l’occasione, solo gioielli poco evidenti e anche il suo make up era più naturale possibile.

Fonte: IPA

Infatti la Duchessa ha indossato per l’occasione una collanina in oro con un ciondolo ovale poco evidente e degli orecchini con pendente azzurro. Al polso della Duchessa un piccolo bracciale con diversi pallini rossi. Anche l’acconciatura scelta dalla moglie di Edoardo era elegante e semplice. La chioma di Sophie di Edimburgo con riga in mezzo, era fermata, infatti, in uno chignon basso.