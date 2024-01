Fonte: Getty Images Sophie d'Edimburgo

Sophie di Edimburgo è una delle working royals della monarchia inglese più amate. La cognata di Re Carlo III, infatti, è riuscita a ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei sudditi e sembra che fosse la nuora preferita della compianta Regina Elisabetta II. Molto discreta e sempre in linea con le direttive di palazzo, Sophie di Edimburgo è, effettivamente, l’unica nuora della scomparsa monarca a non essere incappata in scandali.

Sempre chic, la Duchessa affascina tutti con il suo stile elegante ma, spesso, arricchito da tocchi di colore o dettagli che catturano l’attenzione di chi la osserva. Anche di recente Sophie di Edimburgo ha mostrato il suo gusto in fatto di stile con due outfit, che possono ispirare il look di tutte le donne.

Sophie di Edimburgo, lo spunto di stile

Sophie di Edimburgo è molto coinvolta nei diversi impegni reali della monarchia inglese. Lei e il marito Edoardo, duca di Edimburgo, infatti, insieme ai Principi di Galles, sono coloro che aiutano maggiormente il sovrano a espletare i numerosi impegni quotidiani della corona britannica. Di recente, la duchessa si è recata in visita al Katherine Low Settlement, a Battersea, un’istituto di beneficienza che lotta contro i fenomeni della povertà e dell’isolamento da oltre cent’anni.

Sophie di Edimburgo ha scelto per l’importante appuntamento un look invernale caldo, elegante ma anche si sicuro effetto. Infatti la Duchessa ha indossato per la sua visita un caldo maxi abito in lana di colore panna. Il vestito aveva lo scollo alto, a dolcevita, per proteggerla dal freddo inglese. La moglie del Duca Edoardo, però, ha abbinato al candido abito una calda giacca dal fascino unico. Infatti il capo d’abbigliamento invernale, chiuso con una cintura, era di un acceso verde smeraldo e dava un tocco in più a tutto l’outfit dell’esponente della casa reale inglese.

La Duchessa di Edimburgo ha scelto con cura anche gli accessori, abbinati al suo look. Sophie di Edimburgo portava con sé, infatti, una borsa in pelle marrone e degli stivali in tinta. L’esponente della monarchia inglese si è lasciata andare, nel corso della sua visita, a un momento divertente, agitando dei pon pon e accennato un balletto. Ha poi provato una macchina da cucito.

Sophie di Edimburgo, il vestito da gala

Sophie di Edimburgo è fonte d’ispirazione per tutte le donne con i suoi look eleganti ma mai scontati. La Duchessa, infatti, riesce spesso a scegliere dei capi d’abbigliamento che la valorizzino e la facciano brillare. Così è stato anche per la cena di gala alla French Residence a Londra. Per quest’occasione, così importante, la moglie di Edoardo ha optato per un elegantissimo abito blu navy. Il capo d’abbigliamento, completamente arricchito da scintillanti ricami neri, era lungo fino alle caviglie e accompagnato da delle semplice décolleté nere. Il vestito era a mezze maniche e sullo scollo presentava un colletto nello stesso tessuto e ricamo.

Ad accompagnare il capo d’abbigliamento raffinato, una clutch nera, un bracciale d’oro e dei semplici orecchini. La chioma di Sophie di Edimburgo era raccolta in uno chignon basso molto semplice ed elegante. La serata di gala era dedicata all’associazione Dispensaire Français, un’organizzazione no-profit che fornisce assistenza medica e sociale e sostegno ai francesi e ai francofoni, che vivono nel Regno Unito.