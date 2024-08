Sophie di Edimburgo infrange il protocollo con l’abito da 1394 euro

Fonte: Getty Images Sophie di Edimburgo

Le Olimpiadi di Parigi 2024? Molti Royal non si sono lasciati sfuggire l’occasione di partecipare, come la Principessa Anna. E ora è il turno di Sophie, Duchessa di Edimburgo, che si è diretta a Parigi per tifare gli atleti del Regno Unito, con la speranza di portare a casa una medaglia d’oro. A conquistare è il look sfoggiato per l’occasione, un abito da 1394 euro e le scarpe con zeppa (per cui ha rotto il protocollo). Tutti i dettagli.

Sophie di Edimburgo, il look per le Olimpiadi 2024

Re, Regine, Principesse, Duchesse: le Olimpiadi di Parigi 2024 sono in salsa Royal. Tutti sono rimasti affascinati dalla cosiddetta febbre olimpica, e il Re Felipe e la Regina Letizia di Spagna hanno preso parte agli eventi, così come il Re Willem-Alexander e la regina Maxima dei Paesi Bassi non si sono persi l’occasione di partecipare. E anche la Famiglia Reale Inglese è stata presente, ma non al gran completo: c’è stata la Principessa Anna, dopo il brutto incidente a cavallo, ed è ora il turno della Duchessa Sophie di Edimburgo.

Fonte: Getty Images

Cosa ha indossato per l’evento importante? Un abito del brand Erdem da 1394 euro. Un vestito midi con stampa floreale, abbinato alle espadrillas bianche in pelle, modello Mary Jane di Penelope Chilvers (marchio che è amatissimo anche dalla Principessa del Galles, Kate Middleton). Ha completato il look con uno chignon raccolto, per combattere la calura estiva, e un trucco sobrio, come è nel suo stile.

Ma perché avrebbe infranto il protocollo? Il look in sé è molto semplice, ed è perfettamente nelle sue corde: tuttavia, è venuta meno alla regola di indossare le scarpe con le zeppe. La Regina Elisabetta II provava una sorta di avversione verso queste calzature. “La Regina non è mai stata una fan delle scarpe con la zeppa“, e, poiché le disapprovava, le donne della Famiglia Reale si sono (quasi) sempre adeguate al suo volere. A parte Sophie e… Kate, che le ha indossate in più occasioni, come durante i primi anni del matrimonio.

Olimpiadi 2024, i Royal presenti e il mistero su Kate Middleton

Come abbiamo visto, la Principessa Anna e la Duchessa di Edimburgo hanno preso parte alle Olimpiadi 2024, ma si è discusso della presenza di Kate Middleton insieme al Principe William. Dopo essere tornata in pubblico per il Trooping the Colour e la finale di Wimbledon, in molti speravano di rivedere la Principessa del Galles ai Giochi Olimpici, che terminano l’11 agosto 2024. Ma non è ancora chiaro se prenderanno parte o meno, anche perché tutto dipende da come si sente la Principessa.

Aveva espresso la volontà di partecipare “ad alcuni impegni pubblici durante l’estate, ma allo stesso tempo sapendo che non sono ancora fuori pericolo”. L’Express, però, avrebbe riportato la forte volontà di Kate, che da sempre è una grande sportiva, di assistere all’evento, ma il Palazzo non ha mai né confermato né smentito le indiscrezioni. Sarebbe, in effetti, un momento gioioso il suo ritorno, ma la Principessa non ha mai voluto forzare le cose, e ben presto andrà a Balmoral, riunendosi con il resto della Famiglia Reale.