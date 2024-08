Kate Middleton, ultime notizie: perché voleva rifiutare il titolo di Principessa del Galles

Il nuovo libro dedicato ai Reali, e più nello specifico a Kate Middleton, la Principessa del Galles, sta facendo già discutere. C’è chi è convinto che rimandi un ritratto troppo “perfetto” della Principessa. Proprio lei, che ha sempre ammesso di non esserlo. E ora si è aggiunta un’ulteriore indiscrezione: stando a Robert Jobson, in realtà Kate ha pensato di rifiutare il titolo di Principessa del Galles. Il paragone con Lady Diana? Un azzardo. Ma, alla fine, non è stato così: procediamo per punti.

Kate Middleton voleva rifiutare il titolo di Principessa del Galles

Nel nuovo libro autobiografico su Kate Middleton, dal titolo Catherine, La Principessa del Galles: biografia della futura Regina, si parla della “favola bella” tra lei e il Principe William. Quello che un tempo era semplicemente impensabile, oggi è realtà: la coppia Reale non è solamente tra le più belle al mondo, ma anche tra le più potenti. Basti pensare che ogni loro uscita pubblica è sempre stata accolta con entusiasmo dal popolo.

Ma Kate non ha mai nascosto di essere misurata in ogni scelta. Non ha mai fatto nulla per caso: anche l’annuncio in cui ha comunicato al mondo intero di avere il cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia è stato studiato a lungo prima di essere pubblicato. E così, nella nuova biografia, si fa luce su un aspetto privato della Principessa, che ha pensato di rifiutare quel titolo così potente, ma anche ingombrante allo stesso tempo.

C’è un motivo se si parla di “Maledizione della Principessa del Galles”. C’è chi ne è convinto, ma sono solo dicerie: Kate, però, non temeva la maledizione, quanto il paragone con Lady Diana, l’amatissima mamma di William e Harry. La Regina Camilla, in rispetto di Diana, non è mai stata Principessa, bensì Duchessa di Cornovaglia. Alla fine, però, Kate ha accettato il titolo: William l’ha sempre difesa in tal senso, perché nessuno ha mai provato a sostituire la figura iconica di Diana, a cui tutt’oggi la Famiglia Reale si ispira segretamente.

Il nuovo show di Omid Scobie

Kate e William sono in pausa estiva: secondo le ultime indiscrezioni, difficilmente rivedremo la Principessa del Galles molto presto, a meno che non scelga davvero di prendere parte insieme a William alle Olimpiadi. Sta seguendo la terapia e, dopo essere stata presente al Trooping the Colour di Re Carlo e alla finale di Wimbledon, si è ritirata con i bambini, George, Charlotte e Louis, e il Principe William. Come di consueto, saranno presenti a Balmoral, dove la Famiglia Reale si riunirà al completo insieme a Re Carlo e alla Regina Camilla.

Ci sarebbe, però, un altro problema all’orizzonte per il Principe e la Principessa, ovvero: Omid Scobie, che ha pubblicato i libri Finding Freedom ed Endgame, avrebbe in cantiere una serie TV sulla vita di Palazzo. C’è di più: è chiaramente dalla parte di Harry e Meghan. Ma secondo i tabloid inglesi Kate e William hanno ben altro di cui occuparsi: la salute di Kate viene prima di tutto. “Non credo che verrà fatta molta pubblicità e, francamente, hanno molto più di cui preoccuparsi, come la guarigione di Kate dal cancro e le cure del Re”, ha detto Phil Dampier.