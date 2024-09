Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Verissimo su Eleonora Giorgi: “Più si va avanti più è difficile”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il toccante racconto di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Verissimo ha emozionato i fan. La coppia ha parlato del loro matrimonio da favola, svoltosi in una location suggestiva a Forte dei Marmi, e del profondo legame che li unisce a Eleonora Giorgi, la madre di Paolo, che sta affrontando una dura battaglia contro il cancro al pancreas. Le loro parole hanno rivelato un rapporto di amore e resilienza che non si piega nemmeno di fronte alle difficoltà più grandi.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro su Eleonora Giorgi: “Più si va avanti più è difficile”

Un tema particolarmente toccante dell’intervista è stato il racconto della malattia di Eleonora Giorgi. Diagnosi come quella di un tumore al pancreas potrebbero destabilizzare qualsiasi famiglia, ma Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno trovato nella madre di Paolo una fonte di forza straordinaria.

“Più si va avanti e più è difficile, soprattutto da un punto di vista fisico. Lei è una combattente, non molla e continua a darci una grande mano”, ha dichiarato Paolo, visibilmente commosso, durante l’intervista.

Nonostante le difficoltà fisiche che la malattia porta con sé, Eleonora continua a essere una presenza solare e positiva, capace di infondere coraggio e determinazione a chi le sta intorno.

La forza di Eleonora Giorgi, come ha spiegato Paolo, non si limita a combattere il cancro, ma si estende nel modo in cui continua a vivere la sua vita, svolgendo anche il ruolo di nonna per il piccolo Gabriele, figlio di Clizia e Paolo, nato nel 2022.

Questo periodo difficile ha paradossalmente avvicinato Paolo a sua madre come mai prima d’ora. “Abbiamo trasformato una tragedia in una cosa bellissima“, ha detto, rivelando come questi ultimi mesi siano stati i più belli trascorsi con lei, nonostante le circostanze.

Paolo ha inoltre raccontato di come il loro legame sia diventato più forte, condividendo momenti di intimità e riflessione che non avevano mai vissuto prima.

L’amore che unisce Clizia e Paolo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Il loro amore è nato sotto i riflettori del reality show Grande Fratello VIP e si è consolidato nel tempo, portandoli a celebrare un matrimonio da sogno lo scorso 12 luglio 2024.

La cerimonia si è svolta in un luogo simbolico, Forte dei Marmi, lo stesso posto dove i genitori di Paolo, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si sono conosciuti e innamorati. Questo dettaglio ha reso il giorno ancora più significativo, un “cerchio che si chiude” come ha detto Paolo durante l’intervista.

Il matrimonio è stato un momento magico per la coppia, non solo per l’atmosfera incantevole e gli abiti eleganti, ma anche per il senso di intimità e amore che si è respirato. Clizia Incorvaia ha raccontato di come abbiano mantenuto alcune tradizioni, come quella di dormire separati la notte prima delle nozze, per rendere il giorno del matrimonio ancora più speciale. Paolo, invece, ha passato quella serata con la madre Eleonora Giorgi, un momento che ha definito “preziosissimo” e che ha rafforzato ancora di più il loro legame.