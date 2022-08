Rita Dalla Chiesa, chi è la figlia Giulia Cirese (che è identica a lei)

Fonte: IPA Rita Dalla Chiesa e la figlia Giulia Cirese: come gemelle

Sembrava fosse una dei “vipponi” in lizza per la prossima edizione del Grande Fratello VIP ma Rita Dalla Chiesa ha preferito esordire in politica dove, nelle prossime elezioni, sarà candidata in Puglia con Forza Italia.

Giornalista e conduttrice televisiva, la Dalla Chiesa ha avuto una vita costellata di grandi successi professionali, grandi dolori e grandi amori. La storica conduttrice di Forum è infatti la primogenita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, impegnato nella lotta al terrorismo, prefetto di Palermo e vittima della strage mafiosa del 1982 di via Chiarini. All’epoca dei fatti Rita aveva 35 anni.

La Dalla Chiesa, come sottotileato, nella vita ha avuto due grandissimi amori, l’ufficiale dei Carabinieri Roberto Cirese e il collega Fabrizio Frizzi durata 10 anni (dal 2002 al 2022), venuto a mancare nel 2018. Dal primo matrimonio, quello con Cirese, è nata l’unica figlia di Rita, Giulia, che è identica alla mamma e anche lei ha lavorato in tv, dietro le quinte di diversi programmi televisivi.

Rita Dalla Chiesa e Giulia Cirese: tale madre, tale figlia

Nata nel 1971 e oggi cinquantunenne, Giulia Cirese è legatissima a mamma Rita Dalla Chiesa e le due si somigliano davvero moltissimo.

Timida e riservata, Giulia Cirese ha sempre avuto una sfrenata passione per il canto che l’ha portata anche a incidere un disco che, a causa della grande sua timidezza, non ha avuto molto successo.

Oggi Giulia lavora in radio e dietro le quinte di programmi televisivi come segretaria e consulente di testi. Ed è proprio dietro le quinte di Uno Mattina che la Cirese ha incontrato il marito Massimo Santoro, autore della trasmissione.

“Ci siamo innamorati ma per pudore, per imbarazzo verso i colleghi ho preferito abbandonare il lavoro” ha confessato Giulia in un’intervista “A mio parere era opportuno agire in questo modo”.

Dall’amore tra Giulia e Massimo è nato Lorenzo, adorato nipote di Rita Dalla Chiesa che ha un rapporto quasi simbiotico con la figlia alla quale è stata vicina con tutte le sue forze per superare un tagico evento.

Rita Dalla Chiesa e Giulia Cirese unite anche nel dolore

Come con mamma Rita, anche con Giulia il destino non è stato affatto gentile. Nel 2017 purtroppo Giulia si è ritrovata vedova in seguito alla morte di Massimo Santoro deceduto per una brutta malattia.

La Dalla Chiesa, all’epoca sottolineò che Massimo aveva lottato sino all’ultimo, accanto alla figlia: “li ho visti combattere insieme e sono stata vicina a mio nipote Lorenzo durante la malattia del padre”.

E ancora commuovono le parole che la conduttrice e giornalista ha speso per salutare il genero: “ciao, Massimo. Papà di Lollo. Marito di Giulia. Scegliti una stella, fra quelle che incontrerai nel tuo viaggio, e accendila di tante luci. Così il mio cacciatore di stelle potrà riconoscerla e saprà che lì ti sei seduto tu. Il suo meraviglioso papà”.

Oggi Giulia, riservatissima nella sua vita privata, e una mamma e una professionista che, anche tramite social, si percepisce essere legatissima a Rita che compare spesso e volentieri nel feed della Cirese.

L’ultima foto, in ordine di tempo, di Giulia e sua madre comparsa su Instagram è stata pubblicata l’8 maggio, proprio in occasione della Festa della Mamma. Uno scatto vintage in cui una giovanissima Dalla Chiesa sorride a una piccola Giulia, il suo successo più grande.