Rita dalla Chiesa a La Volta Buona: “Lui mi ha salvata”

Fonte: IPA Rita dalla Chiesa

Durante la puntata di oggi de La Volta Buona, Caterina Balivo ha accolto in studio Rita Dalla Chiesa, protagonista di un’intensa intervista incentrata sul suo passato sentimentale, in particolare sulla lunga relazione con Fabrizio Frizzi. Un racconto toccante, in cui la giornalista ha condiviso le emozioni, le difficoltà e le consapevolezze legate a un amore che ha lasciato un segno profondo nella sua vita.

Rita dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, un amore nato dietro le quinte

Rita dalla Chiesa ha ricordato l’inizio della storia con Fabrizio Frizzi come un momento di scoperta reciproca avvenuto prima ancora che lavorassero insieme a Pane e marmellata. Lei conduceva già un’altra trasmissione, mentre lui iniziava a corteggiarla. Lo descrive come un giovane pieno di vita, simpatico e coinvolgente, che riuscì a farla sorridere in un periodo molto difficile della sua esistenza.

Aveva dieci anni in meno e per lei, inizialmente, questa differenza d’età rappresentava un ostacolo. Si sentiva già carica di esperienze e di dolori importanti, e temeva che lui non fosse in grado di comprenderli.

Eppure, è proprio in quel momento che Fabrizio Frizzi le ha dato forza: con la sua solarità e leggerezza, è riuscito a strapparla dal buio. Per lei, è stato una vera ancora emotiva.

La convivenza con la notorietà

Nel corso dei 16 anni trascorsi insieme, tra matrimonio e convivenza, la coppia ha dovuto affrontare non solo le normali sfide della vita privata, ma anche l’ingerenza costante dei media. Rita dalla Chiesa ha raccontato con amarezza quanto fosse complicato vivere un rapporto sotto i riflettori. Ogni loro spostamento era seguito, ogni incontro finiva in prima pagina. La pressione era tale da rendere impossibile anche solo fermarsi a parlare in pace per cercare di affrontare eventuali problemi. Le telecamere e i flash non risparmiavano nulla, neanche momenti privati come una sosta al bar o una visita in chiesa.

La scelta di non trattenere

Quando la relazione con Fabrizio Frizzi ha cominciato a incrinarsi, la presentatrice ha scelto di non ostacolare la fine. Ha spiegato che, col tempo, si era resa conto di come lui avesse ancora bisogno di vivere esperienze che lei, più adulta, aveva già attraversato. Sebbene la separazione sia stata dolorosa, ha preferito lasciarlo libero. Ha ammesso che in seguito il rimpianto non è mancato, ma ha anche aggiunto che, talvolta, amare significa saper accettare quando qualcosa si è rotto.

Anche dopo la fine della loro storia, il rispetto e l’affetto tra i due non sono mai venuti meno. Rita dalla Chiesa ha sottolineato quanto sia difficile, ancora oggi, parlare pubblicamente di Fabrizio Frizzi senza sentirsi giudicata. I social, in particolare, le hanno fatto pesare il fatto di ricordare l’uomo con cui ha condiviso una parte importante della vita. Ma, con voce ferma, ha voluto ribadirlo: non c’è nulla di cui vergognarsi nel custodire con affetto il ricordo di un amore vero.