La Volta Buona, pagelle del 24 ottobre: il Sanremo negato a Frizzi (4), le inutili rivelazioni su casa Vianello (5)

IPA Rita Dalla Chiesa parla di Fabrizio Frizzi a La Volta Buona

Una puntata ricca, quella andata in onda oggi. La Volta Buona, con l’immancabile Domenico Marocchi impegnato al Festival dello Spettacolo di TV Sorrisi e Canzoni (quello dei Telegatti, per intenderci), ha ospitato in studio diversi volti del piccolo schermo che, guidati da Caterina Balivo, hanno fatto un viaggio tra il vecchio e il nuovo.

Doveroso il ricordo di Fabrizio Frizzi che, non possiamo negarlo, ci fa sempre scendere una lacrimuccia. Ma c’è stato spazio anche per una piccola polemica su Sanremo e per una frecciatina – neanche troppo velata – di Milly Carlucci al giudice di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto. Ma andiamo per ordine, con i momenti più “succosi”.

Rita Dalla Chiesa moglie “mai esistita” di Frizzi. Voto: 6

No, non vogliamo esagerare. È stata proprio la diretta interessata a usare queste parole, nel corso del momento dedicato a Fabrizio Frizzi in cui, tra i vari, Caterina Balivo ha mandato in onda un filmato da La posta del cuore, programma che Rita Dalla Chiesa ha condotto col compianto presentatore quando erano già separati. Uno “scherzo del destino”? Forse, ma quel che resta nella sua memoria è un cassetto di ricordi del tutto piacevoli.

“Ci siamo divertiti moltissimo in quella trasmissione – ha spiegato -. Quando sei stato per 16 anni con una persona, non puoi far finta di non esserci stato. Lui era già sposato, stava con Carlotta [Mantovan, ndr]. Io gli avevo detto: ‘Glielo hai spiegato che ci sono io in trasmissione?’. Perché io, ad esempio, con il mio carattere sarei stata gelosissima e lui: ‘Sì, ma tranquilla, non c’è problema, non c’è niente di strano'”.

Ed è a questo punto che il discorso della conduttrice si è fatto più cupo. “È come se non fossi mai esistita. Sono stata 16 anni e mezzo con lui, una storia lunghissima che è finita com’è finita. Ma mi attaccano per dirmi che non devo ricordare Fabrizio“, ha detto. Non sappiamo a chi si riferisca con esattezza, certamente non alla vedova di Frizzi, con la quale ha costruito un ottimo rapporto.

Il Sanremo negato a Fabrizio Frizzi. Voto: 4

Un bel 4 è d’obbligo in questo caso e non per le parole di Rita Dalla Chiesa, ma per il centro del suo intervento. Non possiamo che darle ragione. Frizzi era un grande appassionato del Festival, cosa risaputa nell’ambiente, ma mai – neanche per sbaglio – gli è stato proposto nelle vesti di conduttore. Un vero peccato per il pubblico che lo amava tanto e per gli artisti, che ne avrebbero certamente giovato.

“Devo dire che su quel palco ci sarebbe stato bene anche Fabrizio. Non tra i quattro, ma singolo”, ha detto Dalla Chiesa, dopo il filmato di uno dei momenti più emozionanti dell’ultimo Sanremo, quando Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti hanno ricordato l’amico e collega. “Adesso parlano sempre di Fabrizio sul palco di Sanremo, perché sapevano che era un suo sogno quello di condurlo. Però se ne parlano i suoi amici mi va bene, che ne parlino gli altri, eh, se ne potevano ricordare prima…“, ha aggiunto.

Anche Jessica Morlacchi polemizza su Sanremo. Voto: 7

Jessica Morlacchi a La Volta Buona è sempre una garanzia. Perché la cantante, che il pubblico ha potuto conoscere ancora meglio al Grande Fratello di Alfonso Signorini, non è di certo una donna che le manda a dire.

Ragion per cui, così come non ha avuto nessun problema ad ammettere di aver presentato “più di un brano” per il prossimo Sanremo, nella speranza che Conti si accorga di lei, non si è tirata indietro nel dire quella che, in fondo, è una verità: “Il Festival non è sempre stato amato da tutti. Adesso è diventato il Festival dei giovani, prima quando parlavi con certi big dicevano che non ci sarebbero mai andati. E chi lo ama, invece, deve faticare…”.

La forza di Enrica Bonaccorti. Voto: 10

Se di televisione si parla, Enrica Bonaccorti è un nome che non può mancare. Una autrice, conduttrice dai mille talenti, che negli anni ha contribuito a creare momenti emblematici e programmi che sono stati poi la fortuna di altri colleghi.

La Bonaccorti sta attraversando un momento molto difficile della sua vita, segnato da un tumore al pancreas inoperabile, come lei stessa ha spiegato. Le cure, il dolore, l’incognita. Ma tutto con grande forza e dignità.

“Enrica sta dimostrando una forza enorme anche nel non mostrarsi, perché non è facile restare soli con sé stessi e affrontare i demoni che si hanno dentro – ha commentato Rita Dalla Chiesa – Enrica canta, suona, compone canzoni, recita, è una donna piena di vita e questa pienezza la sta usando adesso per combattere da sola”.

Magalli e Littizzetto, il siparietto che non ti aspetti. Voto: 9 (per le risate)

Domenico Marocchi in collegamento dal Festival dello Spettacolo è riuscito a intercettare Luciana Littizzetto, premiata col suo primissimo Telegatto. La statuetta fucsia tra le mani, qualche battuta assestata alla volta del giornalista e poi l’incursione di Giancarlo Magalli che, dal salotto della Balivo, ha deciso di lasciarsi andare a una rivelazione.

“La Littizzetto mi vuole bene – ha detto, aggiungendo -. A Sanremo ti ho dato un’intervista, quando nessuno voleva parlare con te!“. Un modo per dire “L’ho inventata io”, baudianamente parlando. Esilarante la risposta di Lucianina, accompagnata da un’espressione di sorpresa mista a shock che era tutta un programma: “Grazie Giancarlo, un po’ in ritardo… ma non me lo ricordo”. Abbiamo riso? Sì.

Tutti a Casa Vianello. Voto: 5

È noto che la casa dei mitici Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sia stata venduta dai Magsino, la famiglia filippina che la coppia aveva adottato e a cui aveva lasciato una cospicua eredità. Li hanno sempre amati, proprio come i figli che non avevano mai avuto.

Sia chiaro, non si parla della casa della sit-com, ma del grande attico a Milano 2 donato da Silvio Berlusconi per favorire il loro lavoro.

In ordine abbiamo saputo che: Magalli era dirimpettaio di Vianello a Roma; Vianello non voleva lasciare la Capitale, mentre la Mondaini era ben lieta di tornare a Milano; “sono incappati in un commercialista disonesto e hanno avuto una disavventura con le tasse, per cui Raimondo è stato costretto a vendere la casa di Roma”, parole di Magalli; infine, che Beppe Convertini è stato ospite nel sopracitato appartamento. Questa gara a dire “io c’ero” quando si parla di cari estinti, non è proprio simpatica.

La frecciatina di Milly Carlucci a Mariotto. Voto: Ballando è ovunque

Poteva mancare l’ennesimo momento dedicato a Ballando con le Stelle? Certo che no. Ormai possiamo sapere tutto del programma del sabato sera di Rai 1, anche senza averne seguito un minuto.

Ma dobbiamo dare un merito alla Carlucci che, in collegamento dalle prove generali di domani sera, ha colto la palla al balzo per lanciare una bella frecciatina a Guillermo Mariotto: “Ha usato la parola ‘iena’ [ospite proprio de La Volta Buona, riferendosi a Barbara D’Urso, ndr], vediamo se avrà il coraggio di ripeterla qui in studio”. Ahi.