Enrica Bonaccorti, il tumore è inoperabile: “Non credo nei miracoli”

Da qualche mese la vita di Enrica Bonaccorti è cambiata totalmente: a luglio è arrivata la diagnosi di tumore al pancreas, la stessa che ha portato via Eleonora Giorgi. La conduttrice è tornata a parlare del cancro in una lunga intervista, dove ha raccontato il momento drammatico della scoperta della malattia e come ha deciso di affrontarla.

Enrica Bonaccorti, la diagnosi del tumore

C’è un “prima” e un “dopo” nella vita di Enrica Bonaccorti, una linea che divide la sua esistenza dopo la scoperta del tumore al pancreas. La diagnosi è arrivata per caso, quando si è sottoposta a un piccolo intervento per impiantare uno stent, quando immaginava di potersi godere qualche giorno di relax in estate. A raccontarlo è stata lei stessa sulle pagine di Gente: “Ero andata a ritirare i risultati delle analisi a seguito dell’intervento. Volevo chiedere se sarei potuta andare in vacanza, invece dopo tre giorni facevo già la prima seduta di chemioterapia: mi avevano trovato un tumore al pancreas”.

Una scoperta scioccante per lei, che l’ha portata a chiudersi in un momento di estrema vulnerabilità con tutti, anche con le persone che le vogliono più bene. “Ho vissuto un lungo letargo a occhi aperti. Mi sono bloccata: le gambe, i pensieri, i desideri. Stavo nascosta nella mia stanza, era come non ci fossi già più”. Poi la voglia di raccontare al mondo ciò che le stava accadendo, senza filtri, mostrandosi in sedia a rotelle insieme alla figlia. Nessun eroismo dietro quel gesto, ma solo la voglia di condividere un percorso fatto di grandi sfide, cadute e salite: a travolgerla un’ondata d’affetto che mai avrebbe immaginato, con tanti fan che ha definito “una grande famiglia preoccupata per me”.

Le cure e la voglia di affrontare la malattia

La conduttrice non ha nascosto che all’inizio la paura è stata paralizzante: “Pensavo che avrei avuto pochi mesi davanti, all’inizio ne ero quasi certa. Per questo, d’istinto, mi focalizzavo su cose pratiche tipo organizzare il funerale, le musiche…”. Oggi invece è concentrata sulla battaglia che deve affrontare, prima con le chemio, ora con la radioterapia. Sottoporsi a un intervento chirurgico di rimozione, invece, non è un’opzione per Enrica Bonaccorti: “Il tumore si è insinuato in un punto del corpo molto delicato, è impossibile operarlo, rimuoverlo. Purtroppo”, ha raccontato ai microfoni del settimanale.

Il tumore che ha colpito la conduttrice lo stesso contro cui ha combattuto Eleonora Giorgi: “Ha lasciato una traccia di amore e di volontà verso la vita incredibili. Una lezione profonda per tutti noi. Quando la sentivo le dicevo: ‘Se mi dovesse capitare, io non sarei capace di affrontarla come te…’ È capitato”.

Bonaccorti non si definisce una guerriera o una combattente: “Io sono un soldato, faccio ciò che si deve fare. Mi reputo resiliente”. Eppure le paure e i timori ci sono: “Non devo passare davanti allo specchio perché mi faccio paura così spelacchiata“. Ma dall’inizio del suo percorso il suo atteggiamento è cambiato, è più lucido e positivo: “Spero che mi assista anche adesso il fattore c. Non credo nei miracoli, ma nel futuro“.