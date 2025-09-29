Enrica Bonaccorti malata di cancro, la prima foto dopo 4 mesi: come sta oggi

Enrica Bonaccorti torna sui social e rivela la sua lotta contro un tumore, rompendo il silenzio di mesi con un messaggio di coraggio e speranza

IPA Enrica Bonaccorti, il toccante post sulla malattia

Checché si dica, per una persona non è mai facile parlare di sé, soprattutto quando si tratta di una malattia e la persona è un vip. Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana e voce riconoscibile della radio, si è affidata a Instagram per uscire da un periodo di quattro mesi di assenza e comunicare al pubblico una notizia non facile. Sta affrontando una neoplasia.

La giornalista, paroliera e attrice ha rotto il silenzio scegliendo di raccontarsi in prima persona, dando al suo annuncio il sapore di un racconto familiare. La vediamo in sedia a rotelle accanto alla figlia Verdiana: “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione”, ha scritto.

Enrica Bonaccorti, il periodo di assenza e la scelta di allontanarsi da tutti

Nei mesi precedenti a questo annuncio la presentatrice aveva volutamente tenuto lontane telefonate e incontri, anche con gli amici più stretti.

Il ritiro dalla scena non nasceva da una volontà di abbandono della tv, ma dalla necessità di elaborare in privato l’impatto della diagnosi. La fotografia scelta per la sua comunicazione, lei che sorride, accanto alla figlia, è un simbolo di resilienza e fragilità insieme.

Nel messaggio, Enrica Bonaccorti ha raccontato di aver preferito il silenzio per non dover spiegare continuamente ciò che stava vivendo e ha ammesso che l’isolamento era dettato anche dalla paura di non essere all’altezza di questa sfida. In questi mesi, quindi, l’ex protagonista di programmi come Italia sera e Pronto, chi gioca? ha scelto di chiudersi nel proprio mondo, lontano dagli occhi indiscreti, per trovare la forza di affrontare la realtà.

Il ricordo di Eleonora Giorgi e la forza di condividere la diagnosi

Nel suo post la conduttrice ha voluto ricordare Eleonora Giorgi, artista che aveva scelto di raccontare passo dopo passo la propria malattia. L’attrice rappresentava per lei un modello irraggiungibile:

L’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei.

Per mesi questo timore l’ha bloccata, impedendole di condividere la diagnosi. Ma, come ha spiegato, tenere nascosta la malattia non l’ha aiutata a sentirsi meglio. Il momento di svolta è arrivato quando ha deciso di dirlo apertamente: “Ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte”.

Questa frase segna una linea di demarcazione fra un prima dominato dalla paura e un dopo in cui prevalgono coraggio e consapevolezza. Ammettere di aver bisogno di sostegno è stato il primo passo per guardare la malattia negli occhi.

Il messaggio di speranza ai fan: “Ho voglia di volare insieme a voi”

La conduttrice non ha nascosto che il percorso sarà lungo: “Siamo all’inizio”, ha scritto, lasciando intendere che la strada della terapia si prospetta impegnativa.

La differenza, adesso, è nel modo in cui intende percorrerla: non più sola, ma accanto alla comunità che l’ha sempre sostenuta. La sua grinta, la capacità di raccontare con ironia e sincerità, qualità che l’hanno resa inconfondibile in televisione, diventano ora strumenti per affrontare una prova personale collettiva.

L’ultimo passaggio del suo post su Instagram contiene un invito dolce e potente al tempo stesso: