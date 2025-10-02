Enrica Bonaccorti parla del tumore per la prima volta in tv: “Non ho tante speranze”

IPA Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti ha scelto la televisione per raccontare per la prima volta della malattia che l’ha colpita. Dopo aver affidato a Instagram, lo scorso 29 settembre, la rivelazione di un segreto custodito per mesi, la conduttrice è apparsa al Tg1 per confermare la diagnosi di tumore al pancreas. Un annuncio che ha colpito il pubblico e i tanti affezionati spettatori che la seguono da decenni, non solo per il coraggio con cui ha parlato, ma anche per la sincerità disarmante con cui ha condiviso emozioni e paure che si legano a questo percorso.

Le parole di Enrica Bonaccorti

Nel post pubblicato sul suo profilo social, Enrica Bonaccorti aveva scritto parole che lasciavano intuire il peso del silenzio tenuto a lungo: “Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è”. Una confessione sofferta, seguita dalle scuse a chi le è stato vicino senza avere notizie. Poi il riferimento a Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo, che aveva affrontato la stessa malattia con grande determinazione. “Se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei” aveva scritto, lasciando trapelare una sorta di senso di inadeguatezza, subito trasformato in dialogo sincero con il suo pubblico.

Due giorni dopo, il 1° ottobre, è arrivata la scelta di esporsi in tv. Al Tg1, Enrica Bonaccorti si è mostrata con una parrucca bionda, fedele al suo stile di sempre, e con la consueta ironia ha commentato: “Ho una bella, beh insomma bella, parrucchetta in testa”. Ma le sue parole hanno rivelato anche un atteggiamento lucido, quasi sospeso: “Mi sono congelata, non ho provato né paura, né tristezza ma solo l’assenza come un lungo letargo a occhi aperti. Non sono disperata, non ho nemmeno tante speranze.”. Le cure, ha raccontato, sono impegnative, ma il corpo reagisce e la volontà di affrontare la battaglia resta.

Il pensiero corre inevitabilmente a Eleonora Giorgi. “L’organo è lo stesso, una situazione difficile. Aveva uno spirito, una forza. Non sarò mai come lei”. Una dichiarazione che non è rassegnazione, ma piuttosto la consapevolezza della gravità della malattia che sta affrontando. Tuttavia, Bonaccorti non ha mancato di sottolineare l’importanza della famiglia come sostegno imprescindibile: “La mia unica ragione di vita è mia figlia. Mi dà molta forza”. Sul suo profilo, infatti, ha condiviso una foto che la ritrae accanto a Verdiana, sorridente, mentre spinge la carrozzina della madre.

Le battaglie di Enrica Bonaccorti

Non è la prima volta che la conduttrice affronta un problema di salute serio. Nel settembre del 2022, sempre davanti alle telecamere del Tg1, aveva raccontato la sua operazione al cuore: quattro bypass, resi necessari da arterie ostruite. Dopo un’estate segnata da stanchezza e affanno, la diagnosi aveva portato a un intervento risolutivo, dal quale si era ripresa con energia, raccontando di sentirsi di nuovo autonoma e in forma. Quell’episodio sembrava archiviato come una vittoria, un capitolo superato, fino all’arrivo della nuova e più dura sfida.

La carriera di Enrica Bonaccorti, oggi 75enne, è stata lunga e sfaccettata. Conduttrice televisiva e radiofonica, autrice e paroliera – basti ricordare la collaborazione con Domenico Modugno per il brano La lontananza – ha calcato le scene teatrali e il set cinematografico. La popolarità è arrivata con la televisione: da Il sesso forte, negli anni ’70, fino a programmi simbolo come Italia sera e Pronto, chi gioca? negli anni ’80. Negli anni ’90 ha condotto la prima edizione di Non è la Rai. Nel 2019 il ritorno con un format su TV8, Ho qualcosa da dirti.