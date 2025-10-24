Pier Silvio Berlusconi ha comprato l'attico dei Vianello, ereditato dai Magsino, "nipoti" della coppia: ecco chi sono

IPA Chi sono gli eredi di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: hanno venduto la storica casa

Dopo anni di silenzio, di colpo il cognome Vianello è riapparso con forza online e in televisione. Un po’ tutti stanno mostrando foto di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini e tutto perché la loro storica casa è stata venduta.

L’acquirente è d’eccezione: Pier Silvio Berlusconi. Ma chi sono gli unici eredi dell’amatissima coppia della televisione? Ecco cosa sappiamo sulla vicenda e sulla famiglia Magsino.

Venduta casa Vianello

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di comprare casa Vianello. Va da sé che non abbia nulla a che fare con la storica sitcom. Si parla invece del vero e proprio appartamento della storica coppia del piccolo schermo. Raimondo e Sandra vivevano a Milano 2, a Segrate. Quella è stata casa per loro negli ultimi 20 anni di vita, fino alla morte sopraggiunta a pochi mesi di distanza l’uno dall’altra.

La notizia è stata lanciata dal Corriere della Sera, che spiega i dettagli dell’operazione portata avanti dall’ad di Mediaset. Si parla di un appartamento di quasi 300 metri quadri, distribuiti su due piani. Di fatto attico e super attico, composti da:

5 camere da letto;

5 bagni;

soggiorno;

sala da pranzo;

studio;

terrazzi;

balconi;

box auto.

Il totale? 285 metri quadrati d’abitazione, ai quali si aggiungono i 51 del box. Berlusconi arricchisce così il proprio patrimonio immobiliare, che comprende giù beni come villa Arcore e villa San Sebastiano a Portofino.

Non ne aveva bisogno e sembra non intenzionato a un’operazione di speculazione immobiliare. L’acquisto sarebbe una questione di cuore. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello erano legatissimi a suo padre ed ecco la scintilla alla base dell’acquisto. Al tempo stesso, però, c’è anche una questione pratica di cui tener conto. Berlusconi è infatti proprietario di un appartamento confinante e ad uso familiare.

Quanto vale casa Vianello

Non è da escludere che possano essere svolti dei lavori, magari per rendere il nuovo appartamento e quello vecchio un’unica struttura abitativa gigantesca. Non possiamo immaginare il prezzo definitivo tra qualche anno, dunque.

Al momento, però, sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia pagato 1,45 milioni di euro, pari a 5mila euro al metro quadro. Sembra abbia versato dapprima 100mila euro nel 2024, per poi saldare 1,35 milioni in assegni circolari in questi mesi.

Chi sono i Magsino

È stata portata avanti una trattativa privata tra Berlusconi e i Magsino. Nessun mutuo e nessuna intermediazione di sorta, se non quella di Augusto Barbieri, manager al vertice di svariate società di famiglia.

Proviamo però a spiegare chi sono gli eredi dell’amatissima coppia. Sandra e Raimondo non hanno mai avuto figli ma dal 1991 hanno aperto le porte di casa a una famiglia di origine filippina. Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, insieme con i figli John Mark e Raimond, sono rimasti al loro fianco fino alla morte, avvenuta nel 2010.

Giunti in Italia proprio a inizio anni ’90, i Magsino sono stati assunti da Raimondo come custodi e assistenti domestici. La richiesta fu di Sandra, che cercava una coppia con un figlio piccolo, disposta a vivere con loro.

Al tempo John Mark aveva appena 6 mesi e suo fratello Raimond è venuto al mondo nel 1996, con un nome che omaggiava “zio Raimondo”.

Il testamento dei coniugi Vianello evidenziò poi il profondo legame con la famiglia. Pedro e Rosalie sono così divenuti loro eredi. A loro è andato l’intero patrimonio, incluso l’attico di Segrate e la casa di Crans-Montana, in Svizzera.

Oggi l’abitazione è stata venduta ma la memoria degli amatissimi “zii” è rimasta viva. La coppia infatti ha avviato diverse iniziative benefiche nelle Filippine, attraverso una onlus dedicata a Sandra e Raimondo.