La Volta Buona, le pagelle del 5 febbraio: le lacrime di Daniela Vergara su Luca Giurato (9) e il ricordo corale di Fabrizio Frizzi (8)

Tra lacrime e momenti toccanti, La Volta Buona celebra il compleanno di Fabrizio Frizzi e raccoglie il ricordo commosso di Daniela Vergara su Luca Giurato

IPA Daniela Vergara e Luca Giurato

Nuovo appuntamento con La Volta Buona, il salotto del pomeriggio di Rai1 capitanato come sempre da Caterina Balivo. La puntata del 5 febbraio è dedicata ai segreti dei conduttori più amati della tv ed è anche l’occasione per ricordare Fabrizio Frizzi, l’amatissimo conduttore scomparso nel marzo 2018 che proprio in questo giorno avrebbe compiuto gli anni.

Tanti gli ospiti in studio tra cui anche Daniela Vergara, la giornalista vedova di Luca Giurato per la prima volta ospite in tv per parlare del marito scomparso nel 2024. Sul divanetto de La Volta Buona si siedono anche Pino Insegno, Marco Baldini, Rosanna Lambertucci, Giancarlo Magalli, Laura Efrikian e Nikita Perotti.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi nel giorno del compleanno: la commozione di Pino Insegno (8)

Si inizia con una divertente clip che parla dei più importanti conduttori della tv italiana tra cui, ovviamente, non può mancare il ricordo di Pippo Baudo, scomparso recentemente, e protagonista di anni di televisione italiana, ma anche Fiorello, grande showman impegnato al momento con il suo programma radiofonico La Pennicanza.

Tra gli showman della tv non può mancare il nuovo talento Stefano De Martino, lanciatissimo con il suo Affari Tuoi, ma anche Paolo Bonolis, da sempre uno dei conduttori dalla dialettica più irresistibile. L’omaggio più importante e toccante è senza dubbio quello a Fabrizio Frizzi, il grande conduttore scomparso nel marzo del 2018, lasciando un vuoto incolmabile nella tv italiana e nel cuore dei telespettatori.

A ricordarlo è l’amico fraterno Pino Insegno che rivela come, il giorno della morte del conduttore, non è riuscito neanche a scendere dalla macchina ed è rimasto nell’abitacolo a piangere. Tanti gli aneddoti ricordati dal conduttore “Ci chiediamo perché, ma non c’è un perché. Non è questione di retorica, è così”.

Fabrizio Frizzi, il ricordo di Rosanna Lambertucci: “Ha combattuto fino alla fine” (8)

“Fabrizio era davvero nel cuore di tutti noi” dice Rosanna Lambertucci che ricorda come poco prima morte del conduttore, lei stessa aveva chiesto a Frizzi come stesse e il conduttore l’aveva rassicurata dicendole che ce l’avrebbe fatta perché aveva a fianco la moglie Carlotta Mantovani e la loro figlioletta Stella. La Lambertucci si dice ancora incredula di come tutta la fiducia poi si sia rivelata inutile di fronte alla malattia, nonostante lui ci credesse veramente tanto nella guarigione, e di come la loro truccatrice Rai non fosse riuscita neanche a lavorare il giorno della morte di Frizzi, tanto era il dolore della perdita.

Daniela Vergara, le lacrime per il marito Luca Giurato (9)

La vedova del celebre ed amatissimo conduttore Luca Giurato, scomparso nel 2024, Daniela Vergara, arriva per la prima volta in tv per rompere il silenzio dopo la scomparsa del marito, commuovendosi fin da subito. Le sue lacrime spontanee fin dalla prima clip fanno capire che il dolore è ancora molto vivo, sebbene sia passato un anno e mezzo.

“Lui è stato molto amato” le dice Caterina Balivo, e Daniela Vergara concorda dicendo che la capacità di Luca era proprio quella di non essere distante dalla gente, proprio come Fabrizio Frizzi. “Loro erano capaci di essere se stessi, correndo un rischio perché a volte le maschere servono anche per difendersi, ma loro non ne avevano bisogno”.

Fu proprio Frizzi ad invitare Luca Giurato e Daniela Vergara in coppia nel programma Per tutta la vita dove lei aveva speso bellissime parole nei confronti del marito, giocando con ironia sul loro matrimonio. “Cosa ti manca di lui?” le chiede la Balivo e Daniela risponde commossa “Tutto, anche i difetti”. E alla richiesta della conduttrice su quali fossero, la giornalista ricorda che il suo difetto più grande era che riusciva a farsi perdonare tutto e che non si riusciva a portargli rancore.

Il loro rapporto durato 40 anni e condiviso in Rai, dove entrambi lavoravano, viene ricordato con grande ironia e gioia sia dalla giornalista che dagli ospiti in studio. Anche Caterina Balivo ricorda una lontana intervista nella quale aveva scherzato con Luca Giurato: all’epoca il giornalista aveva rivelato che la scelta di non andare insieme in tv era stata proprio di Daniela, per tenere separato il lavoro dalla vita privata.

“Lui non conosceva l’invidia, era un buono, aveva una profonda cultura ed era vero” prosegue Daniela Vergara nel parlare del marito scomparso, “ha fatto tante cose e sicuramente Unomattina è stato uno dei programmi con il quale si è divertito di più”.

Marco Baldini, gli anni del sodalizio con Fiorello (7)

Caterina Balivo ricorda gli anni del lavoro condiviso da Marco Baldini e Fiorello, uno dei sodalizi più riusciti della radio italiana: Baldini ricorda come insieme abbiano fatto tantissime cose, sia in radio che in tv, divertendosi come non mai. “Ma vi sentite ancora?” gli chiede la Balivo e Baldini risponde “Sì, quando è morta mia mamma mi ha chiamato per farmi le condoglianze, ma non ci sentiamo molto”.

Poi il conduttore ricorda che i suoi esordi sono avvenuti con Carlo Conti perché all’epoca il conduttore del Festival 2026 era già un dj affermato e commenta insieme agli ospiti le foto storiche che ha portato per ricordare i loro primi lavori insieme. Baldini racconta anche di aver visto, a fine anni ’80, gli inizi di grandi personaggi come Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Angelo Pisani, l’amicizia con Katia Follesa dopo la fine del matrimonio (7)

Dopo una clip sul celebre film di Checco Zalone, già campione d’incassi nelle sale cinematografiche con ben 75 milioni di euro guadagnati, il discorso passa su un effetto “collaterale” del film del celebre comico che è un aumento dei controlli alla prostata da parte degli uomini sopra i 50, argomento affrontato con leggerezza nel film. Angelo Pisani, ospite in studio, racconta di aver conosciuto a Zelig non solo Checco Zalone, ma anche la moglie Katia Follesa con cui si sono separati recentemente e dalla quale ha avuto una figlia di nome Agata.

Caterina Balivo chiede ad Angelo come hanno fatto a rimanere amici dopo la fine del loro matrimonio, tanto che Pisani è stato invitato anche al suo 50° compleanno, ma il comico spiega: “Lei è il grande amore della mia vita, ma ad un certo punto ci siamo resi conti che non eravamo più una coppia. Se lei è felice, io sono felice per lei”.

Andrea Delogu: il nuovo amore e il legame con Nikita Perotti (7)

Nikita Perotti commenta la clip in cui Andrea Delogu parla di tutti gli uomini che le sono rimasti lontani “per paura” e dice “Io li capisco, se ti trovi davanti Andrea, che è di una bellezza incredibile, perdi l’uso delle parole. Io ce l’ho fatta perché ero il maestro di ballo e dovevo parlarle per forza”.

Signoretti svela anche che dopo la Delogu, con cui è rimasto amico, Nikita ha avuto un altro flirt con un volto noto della tv, una delle professoresse de L’Eredità, Greta Zuccarello, ma il ballerino mette subito le mani avanti: “Non c’è niente, se fossi fidanzato te lo direi subito Caterina, non vorrei mai che fossi gelosa” scherza.

Antonio Catania, 50 anni di carriera tra cinema, teatro e serie tv (8)

Antonio Catania festeggia un importante traguardo, ben 50 anni di carriera, e Caterina Balivo gli chiede qualcosa sulla sua vita privata svelando che sua moglie, con cui sta da ben 18 anni, ha 28 anni meno di lui. “Non so cosa ci ha visto in me, io un po’ di corte gliel’ho fatta per circa di 2 anni. Quando l’ho conosciuta nella fiction Il Giudice Mastrangelo, lei era fidanzata”. Poi galeotto fu Abantatuono che favorì la loro conoscenza, tanto che poi i due si sono conosciuti meglio e si sono innamorati.

La moglie Rosaria gli fa una bellissima sorpresa mandando una clip in cui gli fa una dedica d’amore e gli dice “Ti aspettiamo a casa”. La Balivo gli chiede a bruciapelo “Ma tu non dovevi fare il prete o il medico?” e lui spiazza tutti rispondendo con ironia “è lì che ho sbagliato!”.