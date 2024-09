Daniela Vergara, chi è la moglie di Luca Giurato

Fonte: IPA Daniela Vergara e Luca Giurato

Professionista esperta, compagna di vita fidata: Daniela Vergara è nota al mondo dello spettacolo e dell’informazione. Discendente da una nota famiglia della nobiltà napoletana ha condotto interviste passate alla storia a personaggi di primo piano come Bettino Craxi. È stata moglie del conduttore televisivo Luca Giurato, morto l’11 settembre 2024 a causa di un infarto.

Chi è Daniela Vergara

Daniela Vergara è nata ad Alessandria D’Egitto, in Egitto, l’8 maggio del 1951. La sua famiglia però, di nobile ascendenza napoletana, si trasferì molto presto in Italia. Daniela Vergara studiò alla scuola europea di Varese. Appassionata giornalista, lavorò al TG3, nel corso della sua carriera, nel 1992, condusse l’intervista in cui Bettino Craxi, leader del Partito Socialista Italiano, definì mariuolo isolato Mario Chiesa, primo arrestato di Tangentopoli. Poi entrò a far parte stabilmente della redazione del TG2, conducendone le edizioni in varie fasce orarie. Si è occupata prevalentemente di giornalismo politico ed è spesso inviata al seguito del Presidente della Repubblica.

L’amore con Luca Giurato

In aggiornamento