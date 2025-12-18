Checco Zalone a reti unificate per lanciare il brano “La prostata inflamada”

IPA Checco Zalone

“Quando hai la prostata che duele manco Pablo può escobar…”, basta questo ritornello per far capire il senso del nuovo brano di Checco Zalone, nei panni di un Joaquin Cortison, presnetato a reti unificate Mediaset per anticipare il nuovo film in uscita a Natale: Buen Camino.

“Cari italiani buonasera a tutti e auguri di Natale a tutti. Qualche maligno, lo so adesso penserà ‘Questo sta qui per fare la pubblicità al film che esce il 25 dicembre – comincia il messaggio di Luca Medici, in arte Checco Zalone, in apertura del suo video messaggio lampo con cui in stile presidente della Repubblica, alle ore 21.00 è apparso su tutti i canali Mediaset – Ai malignatori, se non vi piace cambiate canale, mettete Italia 1… rete 4… ci sto sempre io”.

“Mi hanno dato tre reti Mediaset unificate, vedi come sono fregati questi qui. Non è mai successo a nessuno…Mattarella? Che film fece questo qui? Vabbè, vi faccio un dono a voi donne e alla pazienza che voi avete quando tu maschio…” E da lì è partito il video della canzone, nel quale, nei panni di Joaquin Cortison, con camicia rossa e capelli lunghi raccolti canta versi “struggenti” come “quando hai la prostata che duele manco Pablo può escobar…”; e ancora: “Non ti dico quanto ho pianto e l’urologo rideva mentre si sfilava il guanto…”.

Nel nuovo film Buen Camino, l’attore interpreta un personaggio chiamato proprio Checco Zalone, un ereditiere ricco e viziato che conduce un’esistenza agiata grazie al padre Eugenio Zalone, un ricco produttore di divani. Checco, riverito dai domestici filippini, trascorre le giornate o tra le piscine di due lussuose ville in Costa Smeralda insieme alla giovanissima fidanzata modella messicana, o in vacanza su uno yacht in compagnia di altri amici sfaccendati. Chiamato d’urgenza a Roma dall’ex moglie Linda, e costretto a lasciare il proprio benessere per mettersi sulle tracce della figlia adolescente Crystal scomparsa all’improvviso senza lasciare traccia, Zalone affronta per la prima volta le responsabilità della paternità. Dopo aver corrotto Corina, la migliore amica della ragazza, scopre che la figlia si è messa in viaggio per affrontare il pellegrinaggio del Cammino di Santiago in Spagna nel tentativo di dare un senso alla sua vita. Per riallacciare un rapporto con Crystal, Zalone si mette a sua volta in marcia lungo il percorso tra sentieri assolati, montagne fredde e piovose, piccoli paesi sperduti, ostelli fatiscenti e pellegrini. L’inattesa occasione gli consente di riconciliarsi in profondità con la figlia e di riscoprire sé stesso.