Andrea Delogu, Nikita Perotti è solo un amico: ora spiega perché

Sulla pista di "Ballando con le Stelle" hanno mostrato un feeling invidiabile ma per Andrea Delogu e Nikita Perotti sembra esserci posto solo per un'amicizia

Sulla pista ci avevano fatto sognare e, mentre le voci non si placano e una parte del pubblico continua a fantasticare, Andrea Delogu torna a chiarire con decisione la natura del rapporto che la lega a Nikita Perotti. Dopo settimane di ipotesi e letture romantiche nate dall’esperienza condivisa a Ballando con le stelle, in cui hanno pure trionfato, la conduttrice sceglie di smontare definitivamente aspettative e suggestioni. Quella vista in pista era sintonia, certo, ma non amore.

L’alchimia mostrata durante il programma aveva colpito molti: grande sintonia, bravura (innegabile), una presenza scenica che funzionava e che, inevitabilmente, ha alimentato il racconto di una possibile storia. Ma Delogu ha voluto rimettere le cose nella giusta prospettiva, sottolineando come il loro legame non abbia mai oltrepassato i confini dell’amicizia. Il motivo? Non tanto la distanza generazionale, quanto un dato anagrafico che per lei resta insuperabile: l’età di Nikita Perotti.

Le parole di Andrea Delogu

Il chiarimento più diretto è arrivato durante una diretta Instagram, quando uno dei follower ha chiesto apertamente perché tra loro non sia nato qualcosa di più. Un momento di lieve imbarazzo, risolto con una battuta dello stesso Perotti: “Rispondi tu, sei tu quella più grande”. Da lì, la risposta di Andrea Delogu è stata immediata e priva di ambiguità: “Ho 43 anni, lui 21. Non è la differenza d’età il punto, è semplicemente la sua età“.

Un concetto che la conduttrice aveva già espresso in precedenza, confermando una linea coerente e mai contraddittoria. Ospiti di La volta buona di fronte a Caterina Balivo, entrambi avevano già fatto chiarezza, spiegando come il loro rapporto sia fondato su una profonda stima reciproca e su un affetto sincero, ma privo di qualsiasi risvolto sentimentale. “Tra noi c’è un’amicizia bellissima e rara“, aveva detto Perotti, parole che Delogu aveva rafforzato parlando di un legame speciale, costruito tutto sulla riconoscenza e sul rispetto.

Lontana da qualsiasi giustificazione o moralismo, la posizione della conduttrice appare piuttosto come una scelta di consapevolezza. Delogu non nega la vicinanza emotiva né il piacere di condividere con lui momenti di spensieratezza, soprattutto adesso che sta attraversando un momento difficilissimo, seguito alla morte tragica del fratello Evan Oscar, avvenuta per un incidente in moto a soli 18 anni. Lui le è stato vicino fin dal principio, partecipando al funerale e standole accanto con discrezione nelle settimane successive.

Il futuro professionale con Nikita Perotti

Se sul fronte personale non ci sono spiragli, quello professionale racconta invece un’evoluzione positiva. L’esperienza a Ballando con le Stelle non ha rappresentato un punto di arrivo, ma l’inizio di una collaborazione destinata a proseguire. Nikita Perotti è infatti entrato nel cast fisso de La porta magica, il programma guidato da Andrea Delogu su Rai2, confermando la fiducia che la conduttrice ripone nel giovane ballerino.

“Il nostro percorso non si è chiuso con Ballando“, ha spiegato Delogu, sottolineando le qualità televisive di Perotti: la naturalezza davanti alle telecamere, i tempi giusti e una presenza che funziona anche fuori dalla pista. Un riconoscimento professionale che rafforza ulteriormente il loro legame, senza trasformarlo in qualcosa di diverso.

In definitiva, quella tra Andrea Delogu e Nikita Perotti è una relazione che continua a incuriosire proprio perché sfugge alle etichette più facili. Un’amicizia solida, nata sotto i riflettori e cresciuta nel lavoro, che dimostra come la complicità non debba necessariamente tradursi in una storia d’amore per essere credibile.

