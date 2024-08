Letizia di Spagna in vacanza a Palma di Maiorca con la famiglia

Arriva l'estate e per la Famiglia Reale spagnola vuol dire soltanto una cosa: vacanze a Palma di Maiorca! Come ogni anno, la Regina Letizia è volata sull'isola insieme a tutta la famiglia, per godersi qualche giornata di puro relax. Anche quest'anno non ha voluto assolutamente rinunciarvi, nonostante abbia trascorso qualche giorno a Parigi per fare il tifo per gli atleti spagnoli in gara alle Olimpiadi 2024.