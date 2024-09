Fonte: IPA Luana Ravegnini e suo marito Renato Della Valle

Renato Della Valle è un imprenditore e figura pubblica conosciuto soprattutto per essere il marito di Luana Ravegnini, volto noto della tv anni ‘90. Nonostante la sua relazione con una celebrità come è stata considerata sua moglie per molti anni, ha mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata, preferendo concentrarsi sul suo lavoro e sulle sue iniziative imprenditoriali piuttosto che sulla notorietà pubblica.

La carriera di Renato Della Valle

Renato Della Valle è un imprenditore con una carriera consolidata nel settore industriale e immobiliare. Nel corso degli anni, ha accumulato esperienza e successo in diversi ambiti del business, dimostrando una grande capacità di gestione e visione strategica. Sebbene non ci siano molte informazioni dettagliate disponibili sui suoi specifici investimenti o sulle aziende che ha gestito, è noto che Della Valle è di certo una figura importantissima per l’imprenditoria italiana.

Uno degli aspetti che caratterizza la sua figura è la discrezione con cui ha sempre condotto le sue attività. Questo approccio lo ha aiutato a mantenere una certa distanza dai riflettori mediatici, nonostante sia un campione di offshore, ex socio di Silvio Berlusconi e noto immobiliarista, concentrandosi piuttosto sui risultati concreti delle sue iniziative imprenditoriali.

La vita privata

La relazione tra Renato Della Valle e Luana Ravegnini è diventata di pubblico dominio principalmente a causa della popolarità di sua moglie. Lei è infatti un volto noto della televisione italiana e sono numerosi i programmi a cui a preso parte: tra questi, spicca anche il cult Il pranzo è servito e Check-Up che ha condotto più volte. La coppia ha sempre cercato di mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori, nonostante l’interesse mediatico che circondava la sua compagna.

Renato Della Valle e Luana Ravegnini condividono un legame forte e duraturo, basato su una profonda stima reciproca. La loro relazione è caratterizzata da una grande differenza d’età che però non ha mai rappresentato un problema. Insieme hanno anche una splendida figlia – Adele Maria – che ormai è una donna e della quale entrambi sono molto orgogliosi.

Per lui, Ravegnini ha lasciato la carriera e si è trasferita a Londra perché la sua Adele Maria crescesse con il padre al suo fianco. Sui loro primi tempi, ha raccontato: “Aveva letto delle mie interviste e aveva pensato che dovevo essere una bella persona. Io avevo aperto un ristorante per avere un punto fermo, perché nello spettacolo il lavoro oggi c’è, domani non c’è. Insomma, la sera, stavo lì, ovviamente, non ero in cucina, facevo la cosa che sapevo fare meglio, le Pr. Renato, quando seppe che ero single, iniziò a presentarsi tutte le sere. Mi fece una corte pazzesca, ho tenuto duro per sei mesi, ma sarebbe crollata anche un’elefantessa”.

Gli anni che li dividono non rappresentano un problema: “La più anziana sembro io, sono esageratamente monotona, noiosa per certi versi, non uscirei mai, non mi piace la mondanità. E ho sempre avuto uomini più grandi, forse perché mio papà si è sposato molto giovane e mi è sempre mancata la figura protettiva. Ci siamo sposati nel 2008, l’ho voluto io, ci tenevo, ma lui – già separato – nicchiava. Abbiamo fatto un matrimonio molto intimo, non amo lo sfarzo. C’erano solo mamma, sua sorella, i miei e Adele che ha portato le fedi”.