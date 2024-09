Fonte: IPA Monica Setta

La settimana de La volta buona si conclude con una puntata ricchissima, in cui l’attualità e l’omaggio a Sophia Loren hanno occupato gran parte della puntata del 20 settembre condotta da Caterina Balivo. Come di consueto, si parte con la striscia dedicata alla cronaca in cui torna al centro la drammatica vicenda della giovane mamma di Traversetolo, accusata di duplice omicidio dei suoi figli appena nati e attualmente in stato di arresto. Non sono mancati i momenti di divertimento, con il gioco Di chi è?, oltre all’intervista one-to-one con un personaggio noto e amatissimo del mondo dello spettacolo.

Monica Setta a La Volta Buona, l’indiscrezione su Manila Nazzaro

Tantissimi gli ospiti alla corte di Caterina Balivo e, tra questi, anche l’immancabile Monica Setta. La giornalista, in prima serata su Rai2 con Storie di donne al bivio e al pomeriggio con Storie di donne al bivio weekend, si prepara al debutto del sabato con un parterre di nomi d’eccezione. Da Barbara De Rossi, che si è sposata un anno fa con un ragazzo più giovane di lei e che ama moltissimo a Simona Izzo, di nuovo al centro del dibattito per aver raccontato di una dieta particolarissima in cui ha perfino introdotto un allarme per la porta del frigorifero.

Grande attesa, invece, per Manila Nazzaro. La showgirl e speaker radiofonica si è sposata a maggio con il ballerino professionista Stefano Oradei, dal quale sogna di avere un figlio in maniera naturale e senza ricorrere alla fecondazione assistita. “Ci proviamo dal primo giorno che ci siamo accorti di amarci. In viaggio di nozze alle Maldive eravamo quasi sicuri di avercela fatta. Avevo tutti i sintomi della gravidanza, nausea e capogiri. Per un momento ci siamo illusi che potesse essere vero”, ha dichiarato Miss Italia 1999, ma ad alimentare la curiosità ci ha pensato Monica Setta che ha rotto gli indugi: “E se ti dicessi che aspetta un bambino?“, ha detto sicura alla Balivo, che non ha replicato probabilmente distratta dal cambio di programma.

I temi de La Volta Magazine

Come di consueto, la puntata si è aperta con l’ampia pagina dedicata all’attualità. Si parte con il duplice omicidio probabilmente compiuto da Chiara Petrolini, che avrebbe ucciso almeno uno dei due bambini che ha dato alla luce. Diverse le opinioni che si sono alternate in studio, ma quella della conduttrice è certamente la più categorica: “Non ci sono scusanti”, ha detto Balivo, cambiando rapidamente argomento perché vinta dall’emozione. Non è stato infatti difficile percepire quanto la vicenda l’abbia toccata profondamente, arrivando perfino a spezzarle la voce in principio di puntata. Non è da lei, che è invece capace di affrontare ogni argomento con un certo distacco professionale.

La conduttrice e i suoi ospiti si sono inoltre soffermati sul dramma che ha colpito la popolazione romagnola, ancora una volta nel pieno di una terribile alluvione che ha devastato l’intero territorio intorno a Faenza. Con Riccardo Iacona si è invece parlato dell’esodo dei giovani verso il Nord Italia, non solo per gli studi universitari ma anche per trovare un lavoro in cui spendere i propri studi. E ancora, un altro parto record in quel di Napoli: 4 gemellini per una famiglia che aveva già un figlio maschio e che ora si è trovata la vita stravolta dopo la nascita dei bambini. Caterina Balivo è inoltre una habituée di questi argomenti: molti anni fa, a Festa Italiana, aveva ospitato una famiglia con quattro gemelli oggi cresciuti e studenti universitari. I quattro ragazzi sono tornati sul suo divano arancione, a distanza di 15 anni, a dimostrazione che – sebbene con fatica – nella vita niente è possibile.

L’omaggio a Sophia Loren

I 90 anni di una diva eterna: a La Volta Buona, non poteva mancare un lungo omaggio a Sophia Loren che proprio il 20 settembre festeggia il compleanno. Gli ospiti in studio anticipano la grande festa che l’attende, in particolare Enzo De Caro che risulta tra i protagonisti del party dedicato all’attrice due volte Premio Oscar. In collegamento da Pozzuoli, invece, abbiamo conosciuto Rosetta, la migliore amica dell’attrice e legatissima a lei ancora oggi.

Con lei, la conduttrice ha ripercorso i momenti più belli della sua infanzia che hanno trascorso praticamente insieme. Un viaggio bellissimo nel passato di una donna che pare nata Sophia ma che di certo non ha avuto una vita semplice. La sua famiglia non era abbiente ma, grazie alla tenacia della sua mamma, non le è mai mancato niente. Oggi è la più grande di tutti i tempi ancora in vita: del 2021 è invece il suo ultimo lavoro cinematografico, diretta da suo figlio Edoardo Ponti in La vita davanti a sé.

Luana Ravegnini racconta l’amore per Claudio Lippi

Pronta per tornare alla guida di Check-up, uno dei suoi programmi storici, Luana Ravegnini racconta dell’amore che ha provato per Claudio Lippi e che è durato per 7 anni. Insieme hanno condotto Il pranzo è servito, lui come presentatore e lei come valletta, ma il loro legame è nato molto dopo. I due si sono rincontrati successivamente e per un altro programma che hanno condotto in due, per il quale si era trasferita a Milano.

“Ha intrapreso un forte corteggiamento, ha martellato molto ai fianchi. Dovevamo condividere il nostro lavoro, spesso stavamo insieme e giorno dopo giorno mi sono lasciata conquistare. Come sapete, abbiamo avuto questa relazione che è durata 7 anni”, ha dichiarato a La volta buona da Caterina Balivo. E ha spiegato perché sia finita con Claudio Lippi: “Per parecchi anni abbiamo vissuto sotto le luci dei riflettori, ma quando la relazione è finita la gente ha pensato che la causa fossi io perché ero più giovane di 23 anni. A quel punto ero veramente stanca, ci sono stata male perché ero innamorata. Dopo che ci siamo lasciati, tutti mi chiedevano e non ho dato spiegazioni a nessuno. La verità è che avevano due aspettative di vita diverse, io volevo una famiglia e dei figli. Volevo una vita normale e lui evidentemente non era in grado di darmela perché aveva già un passato. Per questo ha deciso di finirla lì. Ho sofferto molto ma a lui devo molto”.

Oggi è felicemente sposata con Renato Della Valle, un uomo molto più grande di lei, dal quale ha avuto la sua unica figlia Adele Maria che oggi è adulta. Il video messaggio che le ha mandato l’ha commossa profondamente: “Parla tu”, ha chiesto a Caterina Balivo perché vinta dalle lacrime, ma di certo era un pianto di gioia.