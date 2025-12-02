Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Can Yaman

A La Volta Buona di Caterina Balivo si parla finalmente del Festival di Sanremo. Del resto dopo l’annuncio di Carlo Conti dei cantanti in gara la corsa verso la kermesse musicale è ufficialmente entrata nel vivo. E così il salotto del programma Rai si anima di ospiti, sussurri e retroscena sull’evento più seguito e amato dagli italiani. Ma non mancano, nel corso della diretta, un intenso ritratto di Sophia Loren e un’intervista ad Alessio Vassallo, giovane attore sempre più amato e stimato.

Can Yaman a Sanremo 2025, lo scoop. Voto 8

Stando a quanto rivelato da Caterina Balivo, pare che Can Yaman potrebbe affiancare Carlo Conti in una serata del Festival di Sanremo 2026. Un’ipotesi che si è rafforzata dopo il grande successo dell’attore turco con il remake di Sandokan, seguito da oltre sei milioni di spettatori.

“Can Yaman potrebbe essere ospite o co-condurre una serata”, svela un giornalista della Balivo. Una scelta che potrebbe convincere il pubblico e offrire qualcosa di nuovo. Non è la prima volta che si parla di Can Yaman nella città dei fiori: già nel 2021 si vociferava di un coinvolgimento, mai concretizzato, nel Festival di Amadeus. Riuscirà Carlo Conti nell’impresa? Non resta che tenere le dita incrociate.

Le co-conduttrici di Sanremo 2026. Voto 8

A lanciare ulteriori indiscrezioni su Sanremo 2026 è Jody Cecchetto, figlio del più noto Claudio e da qualche tempo inviato di Caterina Balivo. Proprio dalla riviera ligure, il giovane spiffera altri nomi in pole position per co-condurre il prossimo Festival insieme a Carlo Conti. Oltre a Laura Pausini – che pare sempre più certa – si mormora di un coinvolgimento di Loredana Bertè e Clara. Nomi mai trapelati fino ad oggi, come Can Yaman, ma che non fanno che crescere l’attesa per il Festival della musica italiana.

Don Backy polemico, l’invito di Caterina Balivo. Voto 6

Quando c’è Don Backy non manca mai il pepe a La Volta Buona. L’86enne è polemico e schietto e non le manda di certo a dire. Com’era prevedibile, il cantautore non approva la scelta del cast di Sanremo 2026. “Io di Big ne ho visti solo due, Patty Pravo e Marco Masini”, dice pungente in diretta.

Caterina Balivo prova a difendere il lavoro di Carlo Conti, già al centro di polemiche e controversie: “Anche i Festival a cui partecipavi tu non erano tutti famosi”. L’ospite però non ci sta e replica stizzito: “Ma stai scherzando? – controbatte Backy – I nostri Festival erano un’altra cosa, c’era una differenza abissale con quelli di oggi. Le canzoni di oggi non le reputo canzoni, le canzoni non ci sono più”.

E ancora: “Sarà un’altra epoca, però le canzoni di allora si cantano oggi ancora”. Da qui l’invito della Balivo: “Ti inviterò a tutte le puntate così resterai aggiornato”. Caterina aggiunge poi un’osservazione sincera: “Vedremo tra 50 anni, chi ci sarà, se si canteranno ancora le canzoni di oggi”.

Gaffe Freddie Mercury e i Queen a Sanremo, urge un esperto. Voto 2

Tra un retroscena e una frecciatina, a La Volta Buona si mostrano anche video amarcord della storia del Festival. Tra i tanti quella volta che Freddie Mercury e i Queen sono stati ospiti del Festival, costretti a cantare in playback. Nessuno in studio conosce il motivo di questa scelta bislacca, Drupi ci prova a farfugliare qualcosa ma in maniera troppo confusa per chi segue da casa. Bello vedere vecchi filmati ma non sarebbe meglio invitare chi conosce a menadito la storia della kermesse musicale più appassionante d’Italia?

E comunque, per la cronaca, i Queen erano in playback a Sanremo nel 1984 perché all’epoca il Festival imponeva questa modalità per le esibizioni. Un modo – in quegli anni – per garantire un suono pulito e senza imprevisti. La band avrebbe preferito suonare dal vivo, ma a causa del regolamento non fu possibile e Freddie Mercury protestò apertamente durante la performance, allontanando il microfono dalla bocca.

Il ritratto di Sophia Loren dal figlio Carlo Ponti Jr. Voto 8

Oltre al talk su Sanremo, a La Volta Buona c’è spazio anche per Sophia Loren, la diva del cinema italiano. In collegamento dagli Stati Uniti il figlio Carlo Ponti Jr e il maestro Pasquale Esposito per parlare dello spettacolo dedicato alla grande attrice e previsto il prossimo 21 febbraio a Napoli, al Teatro Augusteo.

“Mamma ha sempre bilanciato fama e famiglia, non è una donna nata in ricchezza e forse anche per questo è sempre stata vicina al popolo”, dice Ponti Jr a Caterina Balivo. Sottolinea, poi, come per lui, in maniera naturale, Sofia sia sempre stata sua madre più che un’attrice o una diva.

“Non ho mai realizzato la leggendarietà di mia madre perché è sempre stata così; quando mi chiedono quando mi sono accorto di tutto non so rispondere. Il suo essere diva è sempre stato qualcosa di normale per me, semplicemente mia madre”, ribadisce.

Un legame speciale, un rapporto genitore-figlio tanto semplice quanto viscerale: “Vicina a me, nelle scelte e nella carriera, un privilegio essere suo figlio”. Da qui la scelta di omaggiarla con uno spettacolo molto atteso.

Alessio Vassallo, un attore genuino. Voto 9

Chi segue quotidianamente La Volta Buona conosce bene Alessio Vassallo. Questa volta è tornato in studio per presentare la nuova fiction, L’altro Ispettore, in cui si affronta il tema delle morti bianche.

Il siciliano è come sempre genuino, alla mano: un uomo che non ha paura di mostrare le proprie fragilità ed emozioni. E proprio parlando del suo ultimo progetto, un argomento decisamente delicato, non nasconde la commozione.

Così come non nasconde la gioia nel rivedere le immagini del suo matrimonio con Ginevra Pisani, celebrato la scorsa estate dopo alcuni anni insieme. Un amore grande, quello con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha cambiato la vita di Vassallo, sempre più amato dal pubblico per il suo talento e soprattutto per la sua versatilità. Un talento da ammirare e preservare.

Peccato per l’intervista ridotta – per passare la linea al Tg 1 e poi a Il Paradiso delle Signore – ma sicuramente il 42enne lascia il segno. E, siamo sicuri, questa non sarà la sua ultima intervista con Caterina Balivo.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!