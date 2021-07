Uomini & Donne, Ginevra Pisani sposa: cosa sappiamo del compagno

editato in: da

Matrimoni vip previsti nel 2021

Un annuncio che ha lasciato i fan senza parole. E sì, perché Ginevra Pisani ha voluto fare le cose in grande su Instagram, annunciando un imminente matrimonio con il suo nuovo compagno Paolo. La relazione con Claudio D’Angelo, quindi, appartiene al passato più profondo.

La bella corteggiatrice di Uomini & Donne ha fatto carriera in tv, passando per L’Eredità e per Il Pranzo è Servito, nel quale ha assunto il ruolo di valletta di Flavio Insinna. Secondo le ultime foto pubblicate, quindi, sembrerebbe che Ginevra sia pronta a un nuovo importante passo che, questa volta, riguarda la sua vita privata.

Di lui si sa molto poco, se non il nome: Paolo. Il nuovo compagno della Pisani è un medico napoletano, città natale di Ginevra, ed è particolarmente abile nei corteggiamenti all’antica, con i quali avrebbe conquistato il cuore della sua compagna e futura moglie.

Si è anche detta, inoltre, entusiasta per questa conquista così classica, avvenuta senza social e senza l’ausilio dei dispositivi tecnologici che hanno invaso la nostra vita: “È accaduto all’improvviso. E mi sento privilegiata perché, anche se viviamo in un mondo ipertecnologico e non mancano i mezzi di comunicazione, socializzare è complicato, le relazioni sono superficiali, si basano sul mordi e fuggi. Invece io credo nel romanticismo, nel corteggiamento”.

Non si è voluta sbilanciare di più, anche perché sta aspettando di vedere come si evolve la sua relazione, che sta andando a gonfie vele. L’annuncio del matrimonio è anche arrivato completamente a sorpresa poiché si stanno frequentando da poco tempo. Quando c’è l’amore, però, le settimane non contano. Conta stare insieme in ogni momento.

La relazione con Claudio D’Angelo, che ha conosciuto a Uomini e Donne, è durata due anni ma si è conclusa da tempo e nella serenità più totale: “Con Claudio siamo stati insieme due anni, è stato il mio primo amore. E l’ho vissuto con spensieratezza e leggerezza. Poi l’entusiasmo si è spento ma non mi pento di nulla”.

Ora che ha raggiunto una nuova maturità, Ginevra è pronta a compiere il grande passo e dire sì al suo compagno Paolo, che l’ha conquistata con un lungo corteggiamento fatto di gesti e parole.