Il Pranzo è Servito, Ginevra Pisani al fianco di Flavio Insinna

Ginevra Pisani condurrà Il Pranzo è Servito al fianco di Flavio Insinna. Ad annunciarlo con grande entusiasmo è stata la stessa showgirl, che ha condiviso su Instagram un post con la primissima foto dal set allestito al Teatro delle Vittorie di Roma. Un gran bel ritorno in tv per l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne, che ha già alle spalle un’altra importante esperienza televisiva.

Dopo il dating show di Maria De Filippi, infatti, la bella Ginevra è stata una delle amate Professoresse de L’Eredità. Ed è proprio lì che ha conosciuto Flavio Insinna, pronto a riportare in auge lo storico programma ideato da Corrado e andato in onda per ben 11 stagioni, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Raggiante in un delizioso abitino floreale, rosa e con le maniche a sbuffo, capelli castani sciolti sulle spalle e un grande sorriso carico di emozione e soddisfazione. Così Ginevra Pisani si è mostrata di Instagram nello studio nuovo di zecca, con un messaggio per il suoi follower:

“Finalmente posso dirvelo: dal 28 giugno torno su Rai 1 con ‘Il Pranzo è Servito’ . È un programma che ha fatto la storia della TV ed io sono onorata di poter accompagnare @flavioinsinna_ in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta.🌈 Mentre scrivo queste parole mi commuovo, però sono lacrime di gioia. Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai ❤️🦋”

Classe 1998, la bella Ginevra ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come corteggiatrice di Uomini & Donne. Ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nell’edizione 2016/17, quando sul Trono c’era Claudio D’Angelo. Con lui ha avuto una lunga storia d’amore, nonostante la differenza d’età (li separano 13 anni), poi le loro vite si sono separate e Ginevra si è concentrata solo ed esclusivamente sulla sua carriera.

Ha lavorato come modella, poi si è fatta strada sui social guadagnando un buon numero di follower. Adesso è pronta a tornare alla carica, in un programma tanto atteso e che sicuramente farà molto parlare di sé. Il format ricalca quello originale portato al successo da Corrado e andrà in onda su Rai 1 dal 28 giugno, dopo l’edizione delle 13.30 del Tg1, per un’estate intera da giocare.