Flavio Insinna come Corrado, estate in tv con Il pranzo è servito

Grandi novità in arrivo su Rai 1. Dopo 28 anni dall’ultima puntata andata in onda, a partire dal prossimo 28 giugno alle ore 14.00 torna Il Pranzo è Servito, lo storico game show che ha debuttato nel 1982 su Canale 5. Al timone del programma, uno tra i volti più apprezzati della tv di Stato, Flavio Insinna.

Si tratta sicuramente di una notizia esplosiva, in quanto dopo quasi trent’anni torna in tv uno tra i contenitori più apprezzati di sempre e che ne hanno segnato la storia. La prima edizione, come accennato, andò in onda dal 1982 al 1990 su Canale 5 con la conduzione di Corrado, lo storico anchor man che ha marchiato irreversibilmente la narrazione televisiva.

La prima edizione de Il Pranzo è Servito, prevedeva la partecipazione di due concorrenti che si sfidavano in diverse prove, a quiz. L’obiettivo era quello di completare un tabellone raffigurante le cinque portate tradizionali del pranzo, ovvero: primo, secondo, formaggio, dolce e frutta.

La puntata pilota venne registrata nell’ormai lontano aprile del 1982 nello studio Cinepalace di Roma. La scenografia, essenziale, prevedeva una tovaglia a quadri bianchi e blu, una ruota a forma di piatto con tanto di posate ai lati e un foro in alto al centro.

Il game show andò in onda ininterrottamente per otto anni con la conduzione di Corrado. Nel 1990, tuttavia, il volto Mediaset dovette lasciare il programma a causa di un delicato intervento ai polmoni: al suo posto arrivò Claudio Lippi, che portò avanti lo show per due anni consecutivi. L’ultimo conduttore fu Davide Mengacci, che prese le redini del programma per solo un anno: gli ascolti, purtroppo, si fecero sempre più bassi e il 26 giugno 1993 andò in onda quella che fu l’ultima puntata.

Ora spetta a Flavio Insinna riprendere in mano le redini de Il Pranzo è Servito, dandogli nuovo lustro. Le aspettative sono sicuramente alte, così come la voglia di riportate in tv uno dei programmi che ne hanno segnato la storia e il racconto.

Il programma andrà in onda dopo l’edizione delle 13.30 del Tg1 e, una volta terminato, sarà l volta di alcune fiction e di Estate in Diretta. Appuntamento assolutamente da non perdere.