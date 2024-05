Flavio Insinna verso l’addio alla Rai: “Condurrà il preserale de La7”

Fonte: IPA Flavio Insinna verso l'addio alla Rai

Si era già parlato di un possibile addio di Flavio Insinna alla Rai, la sua “casa” per tantissimi anni che lo hanno eletto re del preserale. Il conduttore, però, aveva spiegato di aver ricevuto delle proposte, gentilmente declinate proprio per il rapporto che lo lega alla TV di Stato. Che sia cambiato qualcosa? Mentre ricopre il ruolo di giurato a L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci, Dagospia rivela che Flavio Insinna avrebbe preso la sua decisione, accettando di condurre il preserale de La7. Se confermato, sarebbe l’ennesima perdita per la Rai che in pochi mesi è stata abbandonata da alcuni dei suoi volti di punta.

Flavio Insinna pronto a passare a La7

L’indiscrezione ha cominciato a circolare da poche ore ma se ne parla già tantissimo. Secondo quanto riportato da Dagospia e come lo stesso aveva già anticipato qualche mese fa, Flavio Insinna sarebbe seriamente pronto a lasciare la Rai per approdare sulla rete di Urbano Cairo.

“Come Dago-dixit, Flavio Insinna entra nel palinsesto de La7: condurrà il preserale che farà da traino al TG di Mentana – fatto fuori dalla melonaia di viale Mazzini, l’ex conduttore de L’Eredità ha bussato alla porta di La7 accompagnato da un fan sfegatato nonché gran consigliere di Urbano Cairo, l’intramontabile Walter-ego Veltroni. Che gli dedicò due paginate sul Corriere e ideò per Insinna Dieci cose, un fallimentare varietà in prima serata su Rai1, andato in onda nel 2016 e subito chiuso”, si legge sul portale.

Sono parole che fanno eco anche a quanto aveva spifferato il settimanale Oggi lo scorso settembre, riportando che per Insinna si sarebbero aperte le porte de La7 con un game show tutto suo. Un boccone decisamente ghiotto dopo avergli strappato dalle mani il suo storico programma, L’Eredità. “L’addio dovrebbe essere ufficializzato tra qualche settimana – precisa il settimanale -. Flavio, prima di prendere questa decisione ha a lungo atteso che la Rai gli proponesse un progetto ambizioso per la prossima stagione: una conduzione, una nuova fiction… Insomma, un qualcosa a misura delle sue ambizioni e delle sue capacità, ma non ha trovato risposte convincenti, solo silenzi e lunghe attese“.

Flavio Insinna verso l’addio alla Rai

C’è una certa amarezza che accompagna il nome di Flavio Insinna. Il suo addio a L’Eredità è stato un duro colpo per il suo affezionato pubblico ma lui, in una recente intervista a Repubblica, ne aveva parlato con grande serenità: “Ho lasciato L’eredità senza rimpianti né rancori. Alla mia età ho imparato a voltare pagina. (…) Posso solo dire grazie ed essere riconoscente alla Rai per tutti questi anni bellissimi”.

I cambiamenti messi in atto ultimamente dalla Rai hanno spinto molti volti noti della TV di Stato ad approdare su nuovi lidi, preferendo in gran parte la NOVE come nel caso di Corrado Augias, Fabio Fazio e in ultimo l’eclatante abbandono di Amadeus, dopo cinque Festival di Sanremo e programmi di enorme successo come I Soliti Ignoti, ormai “di famiglia” per un vastissimo pubblico.

Il cambiamento è un’opportunità, questo è certo. Ma se a fronte dello stesso mancano nuove proposte e ci si ritrova con un pugno di restrizioni e obblighi in mano, il gioco non vale la candela. Che Insinna abbia ceduto alle lusinghe di Urbano Cairo per questa ragione? Il conduttore non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, almeno per il momento, quindi non ha smentito né confermato quanto riportato da Dagospia. Di certo dopo L’Eredità si è ritrovato messo all’angolo dalla Rai con un unico ruolo, quello di giudice a L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci che, secondo i rumors (e i dati degli ascolti), potrebbe chiudere in anticipo.