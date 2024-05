Fonte: IPA Milly Carlucci presenta l'Acchiappatalenti

Terminata per quest’anno la parata danzereccia di Ballando con le stelle, Milly Carlucci è pronta per un’avventura tutta nuova. Nella prima serata di venerdì 10 maggio, debutta su Rai 1 l’Acchiappatalenti, talent show nuovo di zecca, ideato dalla stessa conduttrice e con un cast d’eccezione.

L’Acchiappatalenti, uno show tutto nuovo

Non pensate che sia una sorta di Italia’s Got Talent o simili, perché Milly Carlucci assicura: “questo non è un progetto che è già stato fatto in altri paesi, non esiste nel mondo”. L’Acchiappatalenti è una novità assoluta targata Rai. Una lunga avventura in cinque puntate in diretta, nella prima serata del venerdì su Rai 1, dal 10 maggio fino alla finalissima prevista per l’8 giugno.

In studio arriveranno talenti provenienti da tutto il mondo e di ogni tipologia: cantanti, acrobati, maghi e chi più ne ha più ne metta. Si presenteranno, ma senza esibizione, con una scheda riassuntiva pensata per convincere uno dei talent scout a sceglierli. Talent scout d’eccezione: Teo Mammuccari, Mara Maionchi, il comico Francesco Paolantoni, Sabrina Salerno e Wanda Nara. Gli “acchiappatalenti” dovranno poi convincere il pubblico da casa a votare il proprio prediletto sui social.

La scelta del vincitore sarà dunque nelle mani del pubblico, ma anche in quello di una giuria stellare, che monitorerà e giudicherà l’agire di talenti e talent scout. Si tratta di Simona Ventura (che non si ferma nonostante i problemi di salute), Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. “Vogliamo proporre una cosa diversa che spiazzerà” ha spiegato Carlucci in conferenza stampa. “Pagherà o non pagherà? Non lo sappiamo” ma di certo, la conduttrice è più che fiduciosa.

Milly Carlucci: fedele alla Rai ma niente Sanremo

Una nuova avventura per Milly Carlucci, ma sempre e soltanto sulla stessa rete: “Amo questa azienda, – ha dichiarato – ci sono nata, ci sono cresciuta, ho avuto il mio grande acchiappa talenti che è stato Renzo Arbore. Quindi, sono e resto un personaggio Rai”. E non la preoccupa la fuga di talenti in atto presso l’emittente nazionale: “In televisione gli arrivi e le partenze sono una cosa che succede ogni anno, in tutti i canali. Quello che conta nelle squadre è la capacità di individuare nuovi giocatori per coprire ruoli importanti. E questo la Rai lo fa sempre”.

E Carlucci è convinta che la Rai rimpiazzerà senza problemi persino Amadeus (appena atterrato sul Nove): “A me dispiace moltissimo perché Amadeus è una persona che stimo, a cui voglio bene e con cui ho lavorato. È un personaggio straordinario che ha dimostrato di avere grandi capacità. Ma la capacità della Rai è quella di creare delle squadre adatte anche ai momenti di difficoltà, per andare avanti e trovare delle soluzioni nuove. La Rai l’ha sempre fatto e continuerà a farlo”.

Si spertica in lodi verso la televisione nazionale, ma non sembra intenzionata di prendersi sulle spalle il carico del Festival di Sanremo lasciato orfano da Ama: “Un conto è condurlo, come ho fatto bel ’92 una sera soltanto, con Pippo Baudo, altro è fare il direttore artistico. Tra Ballando con le stelle e il programma di primavera, sono già impegnata tutto l’anno. Per come sono fatta io, non riesco a infilarci un’altra cosa. Se no, quando dormo?”.