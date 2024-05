Ascolti tv del 10 maggio, Milly Carlucci debutta con L’AcchiappaTalenti

Fonte: IPA Milly Carlucci

La gara degli ascolti tv del venerdì sera si è giocata tra la nuova trasmissione di Rai 1, L’AcchiappaTalenti, condotta da Milly Carlucci, la puntata conclusiva de La Pupa e il Secchione su Italia 1, Terra Amara su Canale 5 e il film Lasciali parlare su Rai 3.

In attesa della finale dell’Eurovision 2024 in onda stasera, su Rai 1 ha debuttato L’AcchiappaTalenti che vede per altro in giuria Mara Maionchi. Nello show, guidato da Milly Carlucci, i cinque “acchiappatalenti” Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara mettono alla prova le loro capacità di talent scout, cercando di “acchiappare” il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche: per farlo hanno avuto a disposizione un martelletto simile a quello dei battitori d’asta, e pochissimo tempo a disposizione, ovvero la clip di presentazione e i primi 15 secondi dell’esibizione del talento.

Su Italia 1 La Pupa e il Secchione è arrivata alla puntata finale con le quattro coppie, Anastasia e Gorrino, Annalisa e Finucci, Camilla e Valenza, Federica e Candido, che si sono contese la vittoria. Invece su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Terra Amara con l’ennesima tragedia per Zuleyha che rischia di morire, ma ci rimette al suo posto Hakan.

Rai 2 ha trasmesso in prima visione il film La donna per me con Alessandra Mastronardi, Andrea Arcangeli, Stefano Fresi e Cristiano Caccamo.

Prima serata, ascolti tv del 10 maggio: trionfa Terra Amara

Nella serata di venerdì 10 maggio 2024, su Rai1 la prima puntata de L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci ha convinto 2.667.000 spettatori pari al 17,2% di share. Su Canale5, Terra Amara trionfa con 3.018.000 spettatori con uno share del 18,2%. Su Rai2 La donna per me è invece la scelta di 815.000 spettatori pari al 4,6%.

Su Italia1 la finale de La Pupa e il Secchione si prende 522.000 spettatori con il 3,4%. Su Rai3 Lasciali parlare conquista 439.000 spettatori e il 2,5%. Su Rete4 Quarto Grado piace a 1.087.000 spettatori (7,6%). Su La7 Propaganda Live ottiene 844.000 spettatori e il 6,2%. Su Tv8 MasterChef si prende 457.000 spettatori con il 3%. Sul Nove l’appuntamento finale con Fratelli di Crozza ottiene 1.213.000 spettatori (6,7%).

Access Prime Time, dati del 10 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti è la scelta di 4.315.000 spettatori (23,5%) e Affari Tuoi di Amadeus conquista 5.117.000 spettatori (26,4%). Su Canale5 Striscia la Notizia ottiene 3.154.000 spettatori pari al 16,3%. Su Rai2 TG2 Post si prende 411.000 spettatori (2,1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.076.000 spettatori (5,6%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.184.000 spettatori (6,3%) e Un Posto al Sole conquista 1.613.000 spettatori (8,3%). Su Rete4 Prima di Domani piace a 636.000 spettatori e il 3,3%. Su La7 Otto e Mezzo è la scelta di 1.486.000 spettatori (7,7%). Su Tv8 Tris per Vincere arriva a 320.000 spettatori pari all’1,7%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 504.000 spettatori (2,6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 10 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 è la scelta di 2.387.000 spettatori pari al 22,6%, mentre L’Eredità raduna 3.500.000 spettatori pari al 26,1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna piace a 1.624.000 spettatori (16,6%), mentre La Ruota della Fortuna ottiene 2.761.000 spettatori (21,7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (494.000 – 5,1%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 332.000 spettatori con il 2,7% e S.W.A.T. conquista 492.000 spettatori con il 3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag piace a 302.000 spettatori (2,6%), Freedom – Oltre il Confine di 7 minuti è la scelta di 242.000 spettatori (1,9%) e C.S.I. – Scena del Crimine raduna 520.000 spettatori (3,1%). Su Rai3 le news dei TGR interessano a 1.891.000 spettatori (13%). A seguire Blob totalizza 777.000 spettatori (4,6%) e La Gioia della Musica ottiene 702.000 spettatori (3,9%). Su Rete4 Terra Amara ottiene 652.000 spettatori (3,9%). Su La7 Padre Brown si prende 181.000 spettatori pari all’1,5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha totalizzato 239.000 spettatori (1,7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene 319.000 spettatori con il 2,2%.