Laura Torrisi, 40 anni per la “moglie (ancora) bellissima”

Laura Torrisi compie 40 anni. L’ex gieffina, diventata attrice grazie a Leonardo Pieraccioni nel 2007 con "Una moglie bellissima", il 7 marzo 2019 soffia su 40 candeline. Ma è ancora incredibilmente bella come 13 anni, quando ha varcato la porta rossa del GF e, un anno dopo, ha fatto innamorare il regista toscano, con cui è stata insieme 7 anni e ha avuto una bambina, Martina, nata nel 2010. Recentemente è tornata alla ribalta come protagonista di Amici Celebrities, svelando un insospettato talento canoro, e per festeggiare al meglio l’entrata negli “anta” è volata in Oriente, a Bali, da dove posta delle foto che deliziano i suoi tantissimi (1,2 milioni di) follower. Vita, lavoro e amori della "moglie ancora bellissima"