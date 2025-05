Chi è Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez

Fonte: Getty Images Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez

Agustina Gandolfo è il grande amore di Lautaro Martínez, il capitano dell’Inter. Ma è anche la mamma dei piccoli Nina e Theo, un’imprenditrice e un’amante del fitness e del benessere. Una donna che non ha mai perso la sua identità e, seppur con fatica, è riuscita a reinventarsi in un Paese straniero dopo aver mollato tutto per inseguire il suo sogno romantico.

La vita privata di Agustina Gandolfo

Classe 1996, Agustina Gandolfo è nata e cresciuta a Mendoza, in Argentina. I suoi genitori, Andres e Alejandra, possiedono un’azienda che opera nel settore della sicurezza sul lavoro. Ha due sorelle, Giuliana e Luciana alle quali è legatissima. Lavorativamente parlando, Agus si è sempre data da fare, fin da giovanissima.

Lavorava nell’azienda di famiglia, aveva aperto due negozi e nel frattempo studiava Economia all’Università. Poi ha mollato tutto per amore di Lautaro Martinez, si è trasferita in Italia e visto che qui non le venivano riconosciuti gli studi argentini ha intrapreso un altro percorso. Si è infatti iscritta alla Facoltà di Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione: dovrebbe laurearsi entro il 2025.

“I primi sei mesi in Italia sono andata in crisi totale; – ha raccontato – mi sembrava strano e scomodo dipendere dal mio partner. Le cose si sono calmate quando ho iniziato a studiare italiano e a lavorare con i marchi locali. È stato allora che mi sono resa conto che essere un influencer non era poi così male”.

Agustina ha dunque iniziato a lavorare con i social, ha imparato a parlare bene l’italiano, e ha intrapreso la strada dell’imprenditoria: a Milano ha aperto nel 2022 il ristorante Coraje, nel cuore di Brera, specializzato in piatti che coniugano la cucina argentina con quella mediterranea.

Insieme al marito la Gandolfo ha anche acquistato un vigneto a Mendoza con l’intento di lanciare presto sul mercato un proprio wine brand.

Su Instagram la moglie di Lautaro Martinez è seguita da oltre un milione e mezzo di follower: sul suo account condivide spesso scorci della sua vita familiare, in particolare del suo ruolo di madre, e offre contenuti legati al benessere e al fitness, temi che le stanno particolarmente a cuore.

“Sono appassionata di tutto ciò che faccio e se ho qualcosa in mente non mi fermo finché non la realizzo. Sono una persona molto socievole, tendo a dare la priorità agli altri prima di me stesso e ho un carattere forte”, ha assicurato.

Agustina Ganfoldo ha tre tatuaggi: uno raffigurante degli uccelli che volano sulla parte superiore della schiena, un cuore sul braccio e una frase sulle costole.

La storia d’amore tra Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez

Lautaro Martinez ha incontrato Agustina Gandolfo a una festa di compleanno di un suo amico. La loro relazione è iniziata nel 2018, quando lui giocava ancora nel Racing. Poi l’offerta dell’Inter che ha stravolto la vita di entrambi.

Lautaro ha chiesto ad Agustina di raggiungerlo a Milano e lei non ha esitato a mollare tutto per amore. “I miei genitori volevano uccidermi perché avevo lasciato tutto: il mio studio, i miei negozi, che avevo venduto, e il mio lavoro nell’azienda di famiglia. È stato un impulso che per fortuna è andato a buon fine”, ha ammesso lei. Nel 2021 è nata la primogenita Nina, nel 2023 sono arrivati Theo e il matrimonio da sogno.

Agustina ha inoltre ringraziato più volte Wanda Nara per il sostegno trovato al suo arrivo in Italia: “Sarò sempre grata a Wanda perché mi ha accolto quando sono arrivata e non parlavo italiano”.

Pur facendo una vita che molti le invidierebbero, Agus non ha nascosto di sentire la mancanza delle cose semplici, come partire per una fuga romantica di coppia nel weekend, andare al cinema o a prendere un aperitivo in piazza Duomo.

“Devo farle da sola, queste cose, o con le amiche, perché mio marito verrebbe sommerso dai tifosi. Diciamo che è una vita placcata in oro, la superficie inganna, quel che c’è sotto, luccica meno. – ha evidenziato – I soldi non diminuiscono la nostalgia che ho di mia madre, non compensano quello che mi ha tolto lasciare l’Argentina: sto lontano dalla famiglia e dai miei amici, i miei bimbi non si godono i nonni, i nonni non si godono i miei bimbi. Una borsa di Hermés può mai riempire questo “buco”?”.