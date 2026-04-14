Dolly Martinez, chi era la ragazza di Vite al limite morta a 30 anni

Nota per la partecipazione al programma Vite al limite, Dolly Martinez è morta a soli 30 anni. La fragilità di una donna che non ha mai fatto pace col proprio dolore

iStock Addio a Dolly Martinez, conosciuta per Vite al limite

Dolly Martinez, uno dei volti più fragili e discussi della decima stagione del programma Vite al limite, si è spenta a soli 30 anni. La sua non era solo una lotta contro il peso, ma un viaggio alla ricerca di quell’amore e di quella stabilità che la vita le aveva negato. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nei fan della trasmissione di Real Time, che avevano seguito con apprensione il suo difficile percorso accanto al dottor Nowzaradan.

L’annuncio della sorella

A dare il triste annuncio è stata la sorella Lindsey Cooper, che ha ricordato la sua “personalità radiosa”, capace di illuminare ogni stanza con sorrisi e gentilezza.

“È con profondo dolore che vi comunico la scomparsa della mia amata sorella, Dolly – ha scritto su Facebook -. Dolly aveva una personalità radiosa, capace di illuminare qualsiasi ambiente con la sua risata, la sua gentilezza e il suo spirito amorevole. Sapeva far sentire speciali tutti e il suo calore rimarrà con noi per sempre. Sebbene i nostri cuori siano spezzati, trovo conforto nel sapere che ora si è ricongiunta con nostro padre in cielo. Posso solo immaginare la gioia di quel ricongiungimento. Riposa in pace, Dolly. Sarai sempre amata, ci mancherai sempre e non ti dimenticheremo mai”.

Lindsey Cooper ha anche alzato la voce contro la crudeltà del web, difendendo la memoria della sorella dai commenti d’odio e dal body shaming che hanno colpito la famiglia, anche in un momento devastante come quello del lutto.

Le cause della morte

Dolly Martinez è morta l’11 aprile a soli 30 anni, dopo giorni di agonia in un ospedale di Fort Worth, in Texas. Come confermato dalla madre Staci Thurman a TMZ, la ragazza era malata da tempo e soffriva di diversi problemi di salute. Lo scorso 29 marzo era stata ricoverata in ospedale per un accumulo di liquido nel cuore e nei polmoni e, dopo appena un giorno, era stata indotta in coma farmacologico e intubata. Da lì non si è mai ripresa, morendo per un’insufficienza cardiaca congestizia.

Il percorso di Dolly a Vite al limite

Dolly aveva 25 anni quando ha deciso di chiedere aiuto alla celebre clinica di Houston. Con un peso iniziale di circa 270 chili, viveva una realtà fatta di dolore fisico costante e limitazioni estreme, tanto da dover dipendere stabilmente da un serbatoio di ossigeno per respirare.

Protagonista dell’episodio 12 della decima stagione di Vite al limite, per lei il cibo non era nutrimento ma una “droga”, l’unica che riuscisse a sopire i pensieri oscuri che attanagliavano la sua mente.

Grazie alle cure del dottor Nowzaradan era riuscita a perdere circa 18 chili, ma il suo percorso è stato costellato di ostacoli emotivi e relazionali che hanno spinto il medico a negarle l’approvazione per l’intervento di bypass gastrico. Senza una stabilità psicologica e un ambiente familiare sicuro, l’operazione non sarebbe bastata a salvarla.

La sua storia a Vite al limite si è conclusa senza il lieto fine sperato, lasciando trapelare tutta la vulnerabilità di una giovane donna che cercava nel cibo l’unico conforto possibile contro la miseria della propria esistenza.

Quando il cibo nasconde un inferno

I corpi non vanno giudicati, mai. Non possiamo neanche immaginare le battaglie che ognuno potrebbe vivere e il caso di Dolly Martinez è emblematico in tal senso. Facile puntare il dito contro chi mangia troppo, senza tenere minimamente conto del fatto che quella estrema voracità, ai limiti della violenza su se stessi, potrebbe non esser altro che un grido di aiuto rimasto inascoltato per troppo tempo.

Dietro i chili di troppo di Dolly si nascondeva un passato costellato di ferite che non si erano mai rimarginate. Fin da piccola le erano stati diagnosticati il disturbo bipolare e l’ADHD, patologie che hanno reso ancora più complessa per lei la gestione delle proprie emozioni.

Il trauma più profondo risaliva, però, alla sua infanzia quando il padre, dipendente dalle droghe, aveva abbandonato lei e la madre, preferendo una vita in strada. Un vuoto che Dolly aveva cercato di colmare in relazioni sbagliate, inclusa quella con l’ex marito Philip, da cui aveva avuto una figlia poi affidata alla nonna, proprio a causa della sua instabilità. Ancor prima, Dolly aveva vissuto un altro dolore, perdendo un figlio a soli 19 anni con un parto prematuro al settimo mese di gravidanza.