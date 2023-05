Matrimonio Lautaro Martinez e Agustina, l’abito da sposa ad alta seduzione (foto)

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono sposati con una cerimonia da sogno sul Lago di Como, anche se le nozze civili sono state già celebrate con rito civile lo scorso 12 maggio. La sposa ha indossato un abito bianco, a sirena, creato da Atelier Emé. E non è l’unica ad aver scelto questo brand.

Lautaro Martinez a Agustina Gandolfo, sposi sul Lago di Como

Fonte: Getty Images

Dopo le nozze private, che sono state celebrate in comune a Milano alla presenza di pochi invitati, Lautaro Martinez ha voluto dire ancora sì alla sua Agustina Gandolfo che presto lo renderà padre per la seconda volta, davanti a tutti. La coppia ha scelto per le nozze pubbliche la splendida cornice di Villa d’Este a Como. Alla festa erano presenti diversi compagni del bomber interista, Correa, Dzeko e Gagliardini, e anche il vicepresidente Javier Zanetti, per un totale di 150 invitati.

L’abito da sposa firmato Atelier Emé

Ma al di là degli ospiti vip, gli occhi erano tutti puntati su Agustina. L’influencer ha scelto per il giorno più importante un abito da sposa bianco, firmato Atelier Emé. Il modello è a sirena, senza spalline, bustier chiuso con lacci sulla schiena, scollo profondo a V che esalta il décolleté, gonna lunga con spacco laterale da brivido e drappo sul punto vita, ideale per accarezzare le forme arrotondate della dolce attesa.

Fonte: Getty Images

La sposa ha scelto di acconciare i capelli in un semiraccolto con treccia che lascia le ciocche bionde ondulate ricadere sulle spalle. Niente velo, ma sul capo solo fiori bianchi che richiamano il bouquet. Lautaro invece era elegantissimo in completo blu scuro.

Dopo aver pronunciato i voti ed essersi scambiati il tradizionale bacio, Lautaro e Agustina hanno sfilato tra gli ospiti camminando su un tappetto fatto di petali bianchi.

A contendere la scena alla sposa, c’erano le due sorelle di lei in verde e blu polvere, che insieme alla mamma e alla suocera, hanno deciso di indossare creazioni Atelier Emé, in coordinato perfetto con lo stile scelto da Agustina.

Su Instagram Agustina e le sorelle hanno condiviso nelle storie alcuni dei momenti più belli del matrimonio, svelando la tavola del banchetto di nozze, decorata in modo raffinato con piatti bianchi, posate d’oro e bouquet di fiori candidi.

Fonte: Getty Images

Moltissimi gli auguri arrivati sui profili Instagram di entrambi gli sposi. In particolare, è toccante il messaggio lasciato da Giulia, una della sorelle di Agustina che scrive: “Sono entusiasta di vederti così felice, di vederti crescere e di essere la donna che sei🥹 Ti amo con tutto il cuore e meriti il ​​meglio sempre sempre.. Ti voglio bene❤️”.

Lautaro e Agustina hanno così coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola, organizzato poco prima la nascita del loro secondogenito, Theo. La coppia ha già una figlia, Nina.