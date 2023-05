Agustina Gandolfo incinta: la moglie “segreta” di Lautaro Martinez è da Champions

Fonte: IPA Le wags del derby Inter-Milan: le più affascinanti

È esplosa la gioia sugli spalti di San Siro tra i tifosi nerazzurri per la vittoria dell’Inter che, nel derby europeo di ieri sera, ha battuto il Milan ed è approdato alla finale di Champions League. Anche Agustina Gandolfo, il grande amore di Lautaro Martinez, ha gioito per l’importante traguardo. Un altro traguardo, però, più intimo e decisamente emozionante, è stato raggiunto dalla coppia negli scorsi giorni: nella città meneghina, infatti, si sono sposati in gran segreto e presto diventeranno genitori per la seconda volta. Un amore “da Champions”.

Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez: il matrimonio e il sogno Champions

La passione nerazzurra è inarrestabile sugli spalti di San Siro, dove regna non solo la storica rivalità con il Milan, ma anche un amore incondizionato per una delle squadre calcistiche più gloriose e tifate d’Italia. L’Inter, ieri sera, ha battuto i cugini rossoneri nel ritorno della semifinale di Champions League e, forte delle due vittorie ottenute in questo doppio confronto, sono approdati alla finale della competizione europea. Si giocheranno, nell’ultimo atto della Champions, la vittoria contro la vincente di Manchester City-Real Madrid di questa sera.

A segnare ieri il gol vittoria per i nerazzurri è stato Lautaro Martinez. Gioia incontenibile sugli spalti, e anche la sua amata Agustina Gandolfo, una delle wags più affascinanti del derby, ha festeggiato il traguardo del marito. L’influencer, che è in dolce attesa del secondo figlio dal calciatore dell’Inter, gli ha dedicato un post su Instagram per celebrare la vittoria: “Sempre con te vita mia”.

La coppia, inoltre, si è sposata in gran segreto a Milano, pochi giorni fa, in comune, come riporta il Corriere della Sera. Una cerimonia sobria e piuttosto riservata, celebrata per coronare il proprio amore che dura ormai da 5 anni ma lontano da occhi indiscreti. Lo scorso febbraio era arrivata la fatidica e romantica proposta: oggi il loro sogno è finalmente realtà.

Agustina e Lautaro, l’attesa del secondo figlio e il loro amore (anche in campo)

Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez sono dunque diventati ufficialmente marito e moglie, pochi giorni fa. Il loro sogno d’amore si sta fortificando anno dopo anno e la coppia è ora pronta ad allargare la famiglia. Dopo la nascita della primogenita Nina, venuta al mondo nel 2021, l’influencer e il calciatore dell’Inter stanno per dare il benvenuto ad un secondo bebè, un maschietto, che nascerà a breve. E, sugli spalti di San Siro, la neo-moglie dell’attaccante è parsa più raggiante che mai.

I due formano una delle più belle coppie da sogno della Serie A. Il loro amore viaggia a gonfie vele ed è fatto anche di grande condivisione dei rispettivi traguardi. Agustina più volte ha raggiunto in campo il marito al termine dei match più importanti, dal trionfo mondiale dell’Argentina nel 2022 alla vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus nel gennaio 2022.

Belli, giovani ed innamoratissimi, i due si godono il loro momento da sogno (in campo e non solo) e danno prova, ancora una volta, che il loro amore è davvero “da Champions”.