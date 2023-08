Inter, fiocco azzurro per Lautaro Martinez: benvenuto Theo

Fonte: IPA Lautaro Martinez e sua moglie festeggiano la nascita di Theo

Come iniziare al meglio la nuova stagione calcistica, chiedere a Lautaro Martinez per informazioni. Il “Toro” dell’Inter, ormai principale attaccante di riferimento dei nerazzurri, data la telenovela Lukaku, è diventato nuovamente papà.

Messaggio tenerissimo sui social, dove si è mostrato in uno scatto al fianco della moglie Agustina Gandolfo, che stringe tra le braccia il piccolo Theo.

Lautaro Martinez di nuovo papà

Dopo la gioia indescrivibile provata a febbraio 2021, quando è venuta al mondo Nina, Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo hanno festeggiato l’arrivo del loro secondogenito, Theo. Due figli a soli 25 anni per l’attaccante dell’Inter, più piccolo di sua moglie di due anni. Non è però una novità il fatto che i calciatori tendano a fare tutto un po’ in fretta.

La punta ha deciso di condividere con i suoi 10 milioni di follower tutta l’emozione di questo momento, che di certo supera qualsiasi gol realizzato e trofeo sollevato (e si parla di una Coppa del Mondo, ndr).

Ecco le sue parole: “Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita. Felice di averti tra le nostre braccia. La tua sorellina ti aspetta a casa per riempirti d’amore. Adesso siamo in quattro. Benvenuto Theo. Ti vogliamo bene”.

Pioggia d’affetto da parte dei follower e non solo. Nei circa 500mila like ricevuti, infatti, spazio anche ai compagni di squadra e VIP. Per questo post speciale, però, zero commenti. Il “Toro” ha infatti preferito disattivarli, lasciando spazio unicamente al suo messaggio d’amore.

Chi è Agustina Gandolfo

Se di Lautaro Martinez in Italia si sa tutto, soprattutto a Milano, sua moglie e madre dei suoi figli, Agustina Gandolfo, è meno nota. Sia chiaro, vanta 1.5 milioni di follower su Instagram, non parliamo di una sconosciuta. È un’imprenditrice e content creator, nata nel 1996 a Mendoza, in Argentina.

Ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro come modella, per poi ottenere sempre maggior fama sui social, divenendo a tutti gli effetti un’influencer. Sul suo profilo Instagram si descrive come mamma e imprenditrice. Nei video e foto che pubblica fa sfoggio di uno stile di vita sano, dedito all’allenamento e a una dieta salutare. Non mancano ovviamente gli strappi alle regole, così come le foto da sportiva, tifando in maniera sfegatata per Inter e Argentina ovviamente. Dal 2021 a oggi, poi, tanti post sono dedicati alla sua piccola Nina.

Descrivendola come imprenditrice, però, non si fa riferimento unicamente alla sua attività su Instagram, anzi. È infatti proprietaria del ristorante Coraje, a Milano. I due sono innamoratissimi, come si evince dai rispettivi social. Non hanno mai dovuto fronteggiare voci di corridoio legate a possibili crisi o tradimenti, come accaduto ad esempio per Wanda Nara e Mauro Icardi, vecchie conoscenze in casa Inter.

Si sono conosciuti in discoteca a Buenos Aires. Era il 2018 e nessuno dei due immaginava che meno di tre anni sarebbero diventati genitori. Per quanto riguarda il matrimonio hanno deciso di fare le cose con calma, annunciando la seconda gravidanza a febbraio 2023 e nello stesso anno sposandosi in una splendida location sul lago di Como. Una favola, nient’altro da aggiungere.