Ludovica Valli svela il sesso del bebè: il tenero video coi figli Anastasia e Otto

Fonte: Getty Images Ludovica Valli

In attesa del terzo bebè, l’influencer Ludovica Valli ha deciso di rivelarne il sesso postando un dolcissimo video sui social: nel filmato, sono i figli Anastasia e Otto, toccandole il pancione, a svelare che si tratterà di una femminuccia.

Ludovica Valli annuncia il sesso del bebé

Ludovica Valli è in attesa del terzo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio. Una gravidanza vissuta con grande gioia dall’influencer, che ha deciso di rivelare ai suoi follower anche il sesso del bebé. L’ex volto di Uomini e Donne ha comunque optato per un annuncio decisamente sui generis, approfittando della complicità dei figli Anastasia e Otto, di 3 e un anno.

Nel video pubblicato da Ludovica, si intravede solo il suo pancione accarezzato dalla primogenita: è proprio la piccola Anastasia che, rivolgendosi ad Otto, gli chiede: “La senti la sorellina?“. Una domanda che non lascia adito a dubbi, a cui segue un’altra richiesta della bambina: “Sentiamo tutti e due, Otto senti la sorella, si è mossa”.

Il video per la sua estrema naturalezza, senza proclami e gender reveal in grande stile, ha conquistato moltissimi like e commenti. “Il modo più bello per comunicarlo” scrive una follower, “che bel modo di sapere il sesso. Quanto amore” le fa eco un’altra. E scorrendo il post, si scorgono solo apprezzamenti ed auguri per la futura neomamma.

Ludovica Valli e la maternità

Ludovica Valli non ha mai nascosto di sognare una famiglia numerosa, ma le gravidanze non sono state una passeggiata, visto che l’influencer ha spiegato di soffrire della sindrome dell’ovaio policistico.”Mi ricordo che quando avevo 16-17 anni e mi hanno diagnosticato la sindrome dell’ovaio policistico, il ginecologo mi disse: ‘Con questo ovaio farà fatica ad avere figli, forse non riuscirà ad averne nemmeno uno’. Ci sono successe cose dovute a questo problema che ho io, cose non belle. Sono rimasta incinta di Otto Edoardo senza avere nemmeno il ciclo”, aveva raccontato sui social.

Ancora più inaspettata la terza gravidanza, come lei stessa ha spiegato: “Quando ho scoperto di essere incinta non potevo crederci. Con Anastasia ci ho messo un po’ a rimanere incinta e ho avuto un sacco di problemi sia prima che durante. Otto è arrivato dopo quasi due anni e ho avuto altri problemi. Nei nostri pensieri c’è sempre stato un terzo bambino, ma non credevamo arrivasse adesso, così presto”.

La famiglia da sogno di Ludovica Valli

Ludovica Valli è nota al grande pubblico per aver ricoperto il ruolo di tronista ad Uomini e Donne. Dopo aver terminato le relazioni con Fabio Ferrara e Federico Accorsi, ha conosciuto il general manager Gianmaria Di Gregorio nel 2019. L’uomo, più grande di 14 anni, l’ha resa mamma di Anastasia, nata nel 2021, ed Otto, nato nel 2023. L’annuncio della terza gravidanza, invece, è arrivato nel marzo 2024 con un video girato a Dubai in compagnia dei figli.

Nonostante siano insieme da molti anni, Ludovica e Gianmaria non sembrano avere intenzione di convolare a nozze: “Sposarmi non è nei miei piani, però vorrei avere altri figli”, aveva rivelato lei a Verissimo. Una profezia che sembra essersi a dir poco avverata.