Irene Cioni mamma per la seconda volta, le prime tenere foto assieme a Gloria

IPA Irene Cioni e Gloria

La felicità raddoppia a casa di Irene Cioni. L’ex velina 32enne è diventata mamma per la seconda volta. Una seconda femminuccia per lei e il marito Giacomo, già genitori di una bellissima bambina. Irene ha condiviso sui social le prime tenerissime foto da neomamma bis, ricevendo grande affetto da parte dei fan.

Irene Cioni mamma bis: è nata Gloria

Il 28 novembre 2025 Irene Cioni è diventata mamma per la seconda volta. La 32enne nota come ex velina di Striscia la notizia, ha dato il benvenuto alla piccola Gloria. “Il nostro amore raddoppia” ha scritto su Instagram mostrando per la prima volta la piccola, assieme alla mamma e alla sorellina Vittoria, con un bel fiocco rosa alla porta per dare il lieto annuncio.

Nelle storie, Irene ha poi aggiornato gli affezionati follower sul rientro a casa con la nuova arrivata. Tutto procede a gonfie vele per questa famiglia che cresce e che si riempie di nuovo amore. La gravidanza era stata annunciata qualche mese fa, quando la ballerina e modella toscana aveva svelato le dolci rotondità della maternità. Assieme a lei, la primogenita Vittoria – dolcissima mentre bacia il pancino della mamma – e il marito, papà bis, Giacomo.

La grande famiglia di Irene e Giacomo

Ad aprile 2025, pochi mesi prima della nascita della piccola Gloria, è convolata a nozze con il compagno Giacomo. La loro relazione è sempre rimasta al di fuori dei riflettori, di lui – imprenditore del settore nautico di 14 anni più grande – non si conosce neppure il cognome. I due hanno avuto la prima figlia nel 2020, la piccola Vittoria che alle nozze ha fatto da damigella.

La differenza d’età non è mai stata un problema per moglie e marito. Al settimanale DiPiù Tv, Irene aveva raccontato del marito: “È molto giovanile, sia lui che i suoi amici. A volte pare più giovane di me: certe sere io resterei a casa a guardare la televisione, mentre lui ha sempre voglia di uscire”.

La nuova vita dell’ex velina

Irene Cioni, modella e ballerina toscana di Fucecchio (in provincia di Firenze), classe 1993, è diventata nota grazie alla partecipazione come velina a Striscia la Notizia, dove era la compagna bionda della mora Ludovica Frasca. L’esperienza televisiva si è conclusa nel 2017 e, da allora, Irene si è allontanata dal piccolo schermo.

L’esperienza a Mediaset è stata piacevole, ma non idilliaca. A Today, Cioni aveva confidato che lei e la collega erano “amiche per finta. Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare”. Il clima lavorativo era buono, ma nulla di più. “Ludovica non mi ha mandato nemmeno un messaggio di auguri per la gravidanza e, va detto, non è che me lo aspettassi”.

Oggi Irene Cioni è influencer, modella e, da non molto, insegnante di yoga, passione scoperta proprio durante gli anni a Milano per Striscia. “L’incontro con lo yoga è stato casuale – ha raccontato in una intervista al Tirreno – perché davanti casa avevo un’importante scuola di yoga; un giorno mi son decisa ad entrare, più che altro perché pensavo potesse aiutarmi a rilassare i muscoli per gli stacchetti. E, invece, alla fine me ne sono innamorata: adesso lo pratico quasi tutti giorni, sono diventata insegnante di yoga dinamico”.

