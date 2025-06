Dai programmi con Carlo Conti alla doppia gravidanza, Ludovica Caramis è tornata in televisione dopo 5 anni: ecco come sta

Fonte: IPA Ludovica Caramis è tornata in TV dopo 5 anni. Incinta per la seconda volta, ecco il sesso

Ludovica Caramis è una modella e valletta dal sorriso contagioso. Il grande pubblico ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla nello studio de L’Eredità, dov’è stata una delle professoresse. Dopo essere un po’ sparita dal piccolo schermo per alcuni anni, è di colpo riapparsa a La Volta Buona, in dolce attesa.

Ludovica Caramis incinta

Sappiamo che il grande amore di Ludovica Caramis è il calciatore Mattia Destro. Una relazione vissuta distante dai riflettori. Non si tratta infatti di una delle coppie più chiacchierate del panorama sportivo e televisivo.

I due si sono sposati ad Ascolti Piceno, città natale di lui, a settembre 2014. Dopo sei anni, nel 2020 è nato il piccolo Leone. Non è stato però tutto rose e fiori per loro. Hanno infatti fronteggiato una crisi matrimoniale, annunciando la separazione nel 2022. Nel 2023, però, sono tornati insieme e ora lei è nuovamente incinta.

Il sesso del secondogenito

Caterina Balivo ha organizzato un gender reveal nel suo studio. Ludovica Caramis si è dunque posizionata al centro, affiancata da Chiara Giallonardo, che sta affrontando molte polemiche sul suo conto perché incinta a 46 anni.

Dopo un po’ d’attesa, ecco il grande annuncio: sarà una bambina: “Sono contentissima. Leone chiedeva una sorellina. Abbiamo provato a spiegargli che non è qualcosa che si può scegliere. Siamo però doppiamente felici per lui, perché era il suo desiderio”.

Il ritorno in TV

Ludovica Caramis è tornata in televisione dopo ben cinque anni d’assenza. La famiglia è stata il suo tutto in questa fase. Una scelta libera, della quale non si è affatto pentita. In studio ha avuto modo di rivedere i passaggi cruciali della sua carriera, per poi raccontarsi.

“Leone nei primi anni mi ha dato tanto da fare. Il tutto nella fase del Covid. Ero poi lontana dalla mia famiglia, perché seguo mio marito per lavoro e in quel periodo ero a Genova. L’ho raggiunto, da Roma, con Leone che aveva appena due mesi. Un’esperienza che mi ha fortificato tantissimo”.

Ha poi spiegato d’aver voluto aspettare un po’, prima di tentare d’avere il secondo figlio. A settembre il suo Leone compirà cinque anni e fratellino e sorellina si ritroveranno con il compleanno alquanto ravvicinato.

Di certo fare un passo indietro rispetto alla sua carriera non è stato facilissimo. Era in una fase di gavetta, il che vuol dire non avere la necessaria popolarità per essere certi di un posto sicuro una volta pronti al ritorno.

“Stavo vivendo un momento bello, dopo aver iniziato nel migliore dei modi, con Carlo Conti che mi ha dato la chance di esordire in prima serata, dal preserale. È stata un’occasione davvero importante per me”.