Francesca Cormanni, chi è la moglie di Matteo Darmian

Fonte: IPA Francesca Cormanni e Matteo Darmian

Francesca Cormanni e Matteo Darmian sono una delle coppie più ammirate del panorama calcistico italiano. Il difensore dell’Inter è attualmente impegnato con gli Europei 2024, e sugli spalti a tifare per lui ci sarà sicuramente la sua dolce metà. Ma chi è Francesca Cormanni? Scopriamo tutto su di lei, dalla biografia alle curiosità.

Chi è Francesca Cormanni, moglie di Matteo Darmian

Tra le wags degli Europei di calcio 2024, Francesca Cormanni è senza dubbio una delle più discrete. La moglie di Matteo Darmian non è un’influencer come Chiara Nasti, e non appartiene al mondo dello spettacolo. Nata a Milano il 17 agosto 1989, é poi cresciuta ad Arese, comune poco distante conosciuto per essere sede di Alfa Romeo. Non si sa se svolga altre attività oltre a quella di mamma, in quanto gli unici scatti da lei condivisi sui social sono quelli in compagnia del marito e dei due figli.

Quali sono le passioni di Francesca? Sicuramente la moda: la donna è una grande fan di Zara e Top Shop, ma non disdegna anche brand di lusso come Balmain e D&G. Tra i suoi programmi preferiti ci sono invece X Factor e Masterchef, anche se pare che lei non sia un vero asso dei fornelli. Le canzoni che le fanno battere il cuore, infine, sono quelle di Luciano Ligabue.

La storia d’amore tra Francesca Cormanni e Matteo Darmian

Francesca Cormanni e Matteo Darmian si conobbero nel lontano 2008, quando lui giocava ancora nel Milan: lei fu invitata al suo party di 18 anni da un’amica in comune, e la scintilla fu immediata. Leggenda narra che per il primo appuntamento sia passata Francesca a prender Matteo sotto casa, in quanto lui non aveva ancora la patente: per farsi “perdonare”, lui la attese con un mazzo di rose rosse tra le mani.



I due convivono dal 2011, e dopo un lungo fidanzamento si sono sposati nel 2017 in provincia di Milano: il rito si è svolto nella chiesa parrocchiale di Rescaldina, per poi spostarsi presso la tenuta CastaDiva Restort & Spa per una festa da sogno sul lago di Como. Oggi sono genitori di due bambini: Achille Leo, nato nel 2019, e Gregorio Leo, nato nel 2022. Membro integrante del nucleo familiare anche Ettore, il cane della coppia di razza dougue de bordeaux.

Nonostante siano piuttosto riservati, Francesca e Matteo condividono numerosi scatti della loro quotidianità familiare sui social: tra viaggi, cene in casa e vacanze al mare, la loro sembra una famiglia serena e concreta, come se ne vedono poche nel mondo patinato del calcio.

Francesca Cormanni agli Europei di calcio 2024

Francesca Cormanni è volata in Germania per tifare suo marito Matteo Darmian, impegnato negli Europei di calcio 2024. E’ molto probabile, quindi, che la vedremo sugli spalti in compagnia della altre wags della nazionale italiana: su tutte, Federica Cerci ed Enza d’Ambrosio, con cui ha stretto una bella amicizia.

Campione uscente di Euro 2021, la nazionale italiana dovrà difendere il titolo nella manifestazione dal 24 giugno al prossimo 14 luglio. A guidarli, sarà l’allenatore Luciano Spalletti, che proverà a guidare il team verso la finale di Berlino.