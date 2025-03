Carlo Conti, Sanremo e l’amore per la moglie Francesca: “Ho detto basta alla vecchia vita”

Fonte: ANSA Carlo Conti

Con un Festival di Sanremo 2025 andato a gonfie vele e nuovi entusiasmanti progetti lavorativi alle porte, Carlo Conti sta vivendo un momento di grandi soddisfazioni.

Il conduttore e direttore artistico della kermesse della Riviera non si ferma, e tra un nuovo programma e i complimenti per il Sanremo appena terminato, si è lasciato andare al racconto di alcuni dettagli del Festival e dell’amore che lo lega alla moglie Francesca.

Carlo Conti, l’amore per Francesca gli ha cambiato la vita

Conduttore, direttore artistico di una delle kermesse più seguite e amate d’Italia ma comunque sempre molto attento e misurato. Carlo Conti si gode il successo della sua ultima fatica sanremese dimostrando una passione e un amore per ciò che fa che appare secondo solo a quello per sua moglie Francesca.

Un legame che gli ha cambiato la vita e che gli permette di essere sempre molto sereno, come ha raccontato in un’intervista a La Repubblica: “Con mia moglie Francesca non litighiamo mai. Il detto: ‘L’amore non è bello se non è litigarello’ non fa per me, il mio è: ‘Chi si somiglia si piglia’”.

E, effettivamente, i due sembrano essersi proprio trovati nonostante, almeno inizialmente, il conduttore avesse la nomea di seduttore: “Ero single e mi davo da fare. Mi sono divertito. Meglio prima che dopo, no? Fino a Francesca non avevo mai convissuto. Non c’era un doppio spazzolino”.

L’arrivo di Francesca nella sua vita ha cambiato le cose: Carlo Conti ci ha messo un po’ di tempo ma poi, grazie anche all’aiuto della fidata amica Antonella Clerici, ha deciso di mettere ufficialmente un punto alla vita da scapolo: “Quel giorno ho detto basta alla vecchia vita… Lo so che s’invaghivano di me perché facevo spettacolo, mica per altro. Guardi, ho capito come funzionava quando ho iniziato a mettere i dischi nei locali. Una volta un amico, uscivamo con due ragazze, mi fa: ‘Allora?’. ‘Non sono innamorato di lei. Amo Francesca’”.

Carlo Conti, Sanremo 2025 e le critiche

Con un animo così quieto e poco incline alla polemica, non stupisce che Carlo Conti non abbia dato troppo peso alle critiche che gli sono state mosse durante la sua conduzione di Sanremo 2025.

Il conduttore sostiene infatti che non ci sia nulla che può farlo arrabbiare, eccetto la mancanza di rispetto. Difficilmente si rivede dopo aver condotto o presenziato in uno show ma, inevitabilmente, i social gli hanno mostrato alcuni spezzoni divertenti della sua avventura all’Ariston: “Ho trovato su Instagram diverse cose che mi hanno fatto molto ridere. Scherzavano sulla velocità. Non è che ho messo il turbo, è il mio ritmo, ma all’Ariston faceva più effetto”.

Il momento più difficile? Sicuramene quello legato al messaggio di Papa Francesco, un momento per lui importante: “In conferenza stampa, quando hanno messo in dubbio il messaggio del Papa: come si può arrivare a pensare che l’avesse fatto per Tale e quale? Quello mi ha amareggiato. Lasciamo stare che si possa dubitare di un professionista serio, ma del Santo Padre?”.

Polemiche a parte, il Festival di Sanremo ha regalato a Carlo Conti nuove soddisfazioni e la carica per ripartire alla grande: da sabato 22 marzo 2025, infatti, lo rivedremo su Rai1 come padrone di casa di Ne vedremo delle belle, uno show con dieci showgirl pronte a darsi battaglia a suon di canti, balli e spettacoli tutti da ammirare.