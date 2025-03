Carlo Conti, Ne vedremo delle belle: il cast ufficiale. Chi è dentro e chi no

Fonte: IPA Carlo Conti

Nuova sfida professionale per Carlo Conti. Dopo il grande successo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, il conduttore toscano ha deciso di lanciare un format tutto nuovo, pronto a far discutere nei sabato sera di primavera. Partirà a fine marzo Ne vedremo delle belle, l’inedito programma ideato e condotto dal volto Rai che metterà al centro delle scena alcune famose soubrette.

Ne vedremo delle belle, il cast del nuovo programma di Carlo Conti

Da sabato 22 marzo andrà in onda su Rai1 Carlo Conti, Ne vedremo delle belle, con dieci showgirl pronte a darsi battaglia a suon di canti, balli e spettacoli tutti da ammirare. Il cast è stato ufficializzato dallo stesso Conti sui social.

Troveremo: Pamela Prati e Valeria Marini, come si sussurrava da settimane. Ma anche: Carmen Russo, Adriana Vope e Laura Freddi. E poi ancora: Angela Melillo, Lorenza Mario, Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi e Veronica Maya.

Non ci saranno dunque Carmen Di Pietro, Alba Parietti e Miriana Trevisan, come ipotizzato da qualcuno settimane fa. Molte delle concorrenti scelte sono state in passato star del Bagaglino e allo stesso tempo hanno già lavorato con Carlo Conti. La Prati, la Marini, la Russo e la Maya, ad esempio, sono state concorrenti di Tale e Quale Show.

“Ne vedremo delle belle è un programma molto divertente che rimetterà al centro le showgirl protagoniste di qualche anno fa, pronte a sfidarsi tra ballo, canto e recitazione, senza dimenticare quello che accade dietro le quinte. Ma sempre con uno spirito scanzonato”, ha spiegato il direttore dell’intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.

Con Ne vedremo delle belle Carlo Conti sfiderà ancora una volta l’amica Maria De Filippi che, sempre sabato 22 marzo, debutterà con il Serale della ventiquattresima edizione di Amici.

Come funziona il programma Ne vedremo delle belle

Ne vedremo delle belle è una trasmissione dedicata prettamente alle showgirl che hanno caratterizzato la televisione degli anni Novanta e dei primi anni Duemila. Una sorta di ibrido tra Ora o mai più e Tale e Quale Show, entrambi ideati da Carlo Conti con il suo team di autori.

Stando ai primi dettagli trapelati, le puntate si snoderanno attraverso una serie di sfide e di performance, che potrebbero coinvolgere anche degli ospiti.

Inoltre, a giudicare le dieci concorrenti ci sarà una giuria composta da tre giurati. I nomi dei membri della giuria non sono ancora stati ufficializzati ma in pole position ci sarebbero Christian De Sica e Mara Venier.

Ne vedremo delle belle segue lo stile dei programmi di Carlo Conti e lo scopo è indubbiamente quello di offrire uno spettacolo all’insegna della leggerezza e della spensieratezza e soprattutto in grado di coinvolgere tutta la famiglia.

“Ne vedremo delle belle è la dimostrazione di quanto ancora una serie di soubrette straordinarie siano in piena forma e in piena attività e magari non devono trovarsi solo a fare Tale e Quale e il Grande Fratello, ma hanno anche un loro show a disposizione. Io l’ho definito show-talent perché prima è show, poi è talent”, ha detto Carlo Conti.