Rai 1 punta su Achille Lauro e Sal Da Vinci, Carlo Conti costretto a traslocare

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IPA Sal Da Vinci, Carlo Conti, Achille Lauro

L’autunno che verrà sarà in musica per Rai 1. La rete ammiraglia starebbe lavorando a due importanti eventi televisivi dedicati ad Achille Lauro e Sal Da Vinci, al centro di una strategia che punta a rafforzare il venerdì sera con appuntamenti speciali capaci di intercettare pubblici diversi ma ugualmente fedeli. Una scelta che, inevitabilmente, avrà conseguenze anche sugli equilibri del palinsesto.

Secondo le indiscrezioni, tra novembre e dicembre andranno in onda due serate evento dedicate all’ex giudice di X Factor, mentre altre due saranno riservate al collega napoletano, reduce dal trionfo al Festival di Sanremo 2026.

Quattro appuntamenti speciali che ridisegneranno inevitabilmente il volto del prime time del venerdì e che costringeranno uno dei programmi simbolo della rete, Tale e Quale Show di Carlo Conti, a cambiare collocazione.

Achille Lauro e Sal Da Vinci grandi protagonisti su Rai 1

Per Achille Lauro si tratta dell’ennesima consacrazione televisiva. Dopo le partecipazioni al Festival di Sanremo, l’esperienza come giudice a X Factor e una presenza sempre più centrale nel panorama dello spettacolo italiano, il cantante romano è pronto a debuttare con uno show tutto suo in prima serata sulla rete più importante della tv di Stato.

Una scelta che fotografa perfettamente l’evoluzione dell’artista. Quello che per anni è stato considerato il simbolo della provocazione musicale italiana oggi viene percepito come un personaggio capace di parlare ad una platea molto più ampia rispetto a quello delle origini.

Rai 1 punta proprio su questa sua capacità di attraversare generazioni e mondi differenti, trasformando il suo nome in un evento televisivo.

Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, le due serate speciali dovrebbero mescolare musica, racconto personale e ospiti, seguendo il modello degli show evento che negli ultimi anni hanno ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti e attenzione mediatica.

Accanto ad Achille Lauro, la Rai avrebbe deciso di celebrare pure Sal Da Vinci. La vittoria al Festival di Sanremo 2026 ha infatti rilanciato ulteriormente la popolarità del musicista napoletano, con alle spalle una carriera lunga ben cinquant’anni.

Anche per lui sarebbero previste due serate evento in prima serata, pensate per ripercorrere il suo percorso professionale e cavalcare l’onda del successo ottenuto sul palco dell’Ariston. Una scelta che conferma la volontà della Rai di valorizzare artisti capaci di unire tradizione e popolarità, parlando a un pubblico familiare e trasversale.

Il prezzo della rivoluzione, Carlo Conti lascia il venerdì

L’arrivo di quattro appuntamenti speciali in pochi mesi rende però inevitabile una riorganizzazione del palinsesto. A pagare il conto della nuova strategia sarebbe Carlo Conti.

Tale e Quale Show, da anni punto fermo del venerdì sera di Rai 1, dovrebbe infatti traslocare al mercoledì per lasciare spazio agli eventi musicali. Una decisione che testimonia la fiducia della rete nei confronti dei progetti dedicati ad Achille Lauro e Sal Da Vinci.

La Rai sembra dunque voler investire sempre di più su grandi appuntamenti musicali capaci di trasformarsi in eventi nazionali. E, a quanto pare, in questa nuova stagione televisiva saranno proprio Achille Lauro e Sal Da Vinci i due cantanti chiamati a guidare la sfida degli ascolti del venerdì sera.