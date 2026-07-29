Achille Lauro alle Nitto ATP Finals 2026: è ufficiale il concerto di apertura

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IPA Achille Lauro aprirà con un concerto le ATP Finals 2026

La musica di Achille Lauro torna a incontrare il grande tennis. Il cantautore è stato annunciato come protagonista del Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals 2026, il concerto che apre ufficialmente il torneo in programma a Torino.

Per l’artista si tratta di un ritorno: dopo aver già conquistato il pubblico dell’edizione precedente, sale di nuovo sul palco per inaugurare uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno, confermando il suo legame con le Finals.

Achille Lauro apre le Nitto ATP Finals 2026

C’è chi aspetta le Nitto ATP Finals per il grande tennis e chi, ogni anno, si lascia meravigliare anche dallo spettacolo che inaugura il torneo. E quest’anno è ancora una volta Achille Lauro a prendersi quel palco.

Il cantautore è stato annunciato come protagonista della terza edizione del Grand Opening Show, l’evento di apertura in programma giovedì 12 novembre alle 21 all’Inalpi Arena di Torino.

Sarà lui a dare il via alla settimana che vedrà sfidarsi gli otto migliori tennisti della stagione e le migliori otto coppie di doppio in uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo internazionale.

Come da tradizione, sarà proprio il concerto ad accendere i riflettori sull’Inalpi Arena, regalando al pubblico la prima grande emozione della settimana prima ancora che la competizione entri nel vivo.

Per Lauro si tratta di un grande ritorno. Dopo gli Internazionali d’Italia e la partecipazione alle Nitto ATP Finals 2025, l’artista è pronto a prendersi il palco in uno show che è ormai diventato parte dell’identità dell’evento sportivo.

A confermarlo è stato lui stesso con una storia pubblicata sui social: “Dopo gli Internazionali d’Italia e le Nitto ATP Finals 2025, sono veramente onorato di essere stato invitato a esibirmi quest’anno al Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals, dove musica e sport si incontrano in uno degli appuntamenti più prestigiosi del tennis mondiale”.

Una nuova connessione tra sport e musica

Oggi è quasi impossibile immaginare un grande evento sportivo senza una colonna sonora. Se per anni il punto di riferimento è stato il Super Bowl, con il suo attesissimo Halftime Show, oggi anche Olimpiadi, Mondiali e grandi tornei hanno trasformato la musica in parte integrante dello spettacolo.

Basta pensare alle cerimonie olimpiche o alla finale dei Mondiali di calcio del 2026, quando sul palco è salita anche Laura Pausini portando un tocco d’Italia davanti a milioni di spettatori.

E anche il tennis ha deciso di giocare questa partita. Negli ultimi anni il suo pubblico è cresciuto come non accadeva da tempo: i successi dei campioni italiani hanno acceso l’entusiasmo, portando sempre più persone davanti ai campi e agli schermi.

Le Nitto ATP Finals sono diventate uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno e, insieme al tennis, è cresciuta anche l’attenzione per tutto quello che ruota attorno al torneo, compreso il grande show che ne inaugura l’inizio.

E proprio per questo la scelta di riportare sul palco Achille Lauro appare quasi naturale: amatissimo dal grande pubblico, ha già dimostrato di poter trasformare l’apertura del torneo in uno spettacolo che va ben oltre il primo servizio.